中電推實習計劃　60個名額吸納應屆畢業生　今起接受報名

撰文： 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-13 07:00

本港疫情反覆無常，就業市場未見穩定。中電控股及其附屬公司中華電力，將於今年推行第二次、為期一年的中電畢業生實習計劃，今（12日）起於網上接受報名。

每月實習薪金約15,000元，一年實習後，有意於中電留任全職的實習生可向公司申請，但公司稱並不確保一定獲聘，但會比其他求職者較有優勢，視乎公司各部門的職位空缺和各主管最後決定。根據上年度的數據，60名實習生只有10多名能成為全職的員工。

放棄全職參與實習：電力是自己最有興趣

時健寧2020年畢業於香港大學電機工程系，是去年參與計劃的實習生。她於中電實習前，已有一份穩定的全職，但原公司規模較小，工作性質與自身興趣不符，令她有意另覓新工作。機緣巧合，她在同年9月開始於中電輸電部實習，協助改良輸電系統警報流程，她認為計劃能助她深入了解整個電力系統。

時健寧說，當初她放棄穩定全職工作參與實習計劃，家人曾表示擔憂，但她認為「電力才是自己最有興趣的範疇」，中電亦有更好的培訓機會，在工作上能學而致用，對自己未來的前景有很大的幫助。

未因性別受差別對待

時健寧說，大部分女性可能會擔心參與工程工作，會因性別而受到差別對待。但她指示輸電部的工作技術性較多，體力勞動較少，公司會為每一個員工提供相同工作機會，令她在知識和技術方面都有不同的增長。

她指電力系統比較複雜，大學中學習的概念較抽象，實習過程則可接觸更多實體設備，確定自己懂得電力系統的操作。她認為思維有明顯改變，相比以前一個問題只用最直觀方法去解決，現在會先深入了解持份者想法，針對問題根源解決。除工作上，她在日常生活中待人處事更識變通。

大學主修社會科學的吳浩天，因疫情後，發現數據分析為將來社會工種的大趨勢，決定申請數據分析的實習職位，挑戰自己。他稱自己個性較內向，不喜歡與別人使用電話溝通，但因工作性質，必須了解不同部門的需要，繼而改變自己的性格。

實習計劃為期一年 今起接受網上申請

中電的畢業生實習計劃為期一年，實習職位涵蓋電子工程、資訊科技、機械工程等，實習名額逾60個，參加者應為應屆本地或海外畢業生，需具有相關學科學士或碩士學位，海外畢業生須持有在香港工作的有效許可證。另設見習工程師及技術員計劃共60個名額。

實習計劃今日（13日）起接受報名，申請可於中電網站遞交（http://clp.to/graduate-internship-c）。