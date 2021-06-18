撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

安老行業容易給人的印象是厭惡性工種，但同時在社會上有舉足輕重的地位。根據統計，在15年後（即2036年），香港便有三分之一人口（約237萬）為長者，這個數字在未來數十年將會持續增長。業界缺人是常態，但安老行業一定如想像中差嗎？一名剛畢業的少女誤打誤撞下投身安老行業，經接觸後發現，情況未如外界想像般惡劣，安老工作除了在不同層面向長者提供援助外，亦能幫助職場新鮮人掌握各種技巧。

疫情下，畢業生想尋找一份工作絕不容易。去年6月大學畢業，今年22歲的潘君行（Iris）便在找全職工作的路上屢屢受挫，寄出過百份履歷表，經歷三次面試機會後，仍未找到合適工作。後來在朋友介紹下，她接觸了由香港賽馬會慈善信託基金策動的專業創未來計劃，成功找到一份全職工作，誤打誤撞下投身安老行業。

22歲的潘君行（Iris）在朋友介紹下，接觸了由香港賽馬會慈善信託基金策動的專業創未來計劃，成功找到一份全職工作，誤打誤撞下投身安老行業。。（曾鳳婷攝）

畢業於嶺南大學文化研究的Iris表示，文科生的身份較難找工作，疫下規模較小的公司亦鮮有請「新人」。Iris未做全職工作前，曾經營售賣手工藝品如食物主題的手作耳環，以及分享藝術為主的社交平台帳號，亦曾參與過市集。過程中令她意識到市場學和網絡將會是未來的趨勢，故在找工時傾向找回能應用相關技巧的工種，「影相、出post、文字，甚至social media嘅setting喺職場上面都係一種技巧」。

打破對安老行業固有印象

現時，Iris任職於一間推廣安老行業社企The Project Futurus，作為項目助理，日常工作包括舉辦軟餐班及經營社交媒體等。入行短短3個月，便打破了Iris對安老行業的既定印象，「之前睇新聞都會有一個壞印象，覺得院舍嘅環境好差同唔理想，入行後先發現，呢啲都係一啲負面標籤，其實院舍都可以好創新，好舒服」。

軟餐製作過程令人眼界大開

眾多日常工作中，最令Iris印象深刻便是軟餐班。在課堂上，導師會教導如何製作軟餐及其講解原理，那次是Iris首次接觸軟餐。在觀看製作過程時，Iris發現製作軟餐過程猶如份子料理，由攪碎加入凝固粉，到最後重新變回一模一樣的食物，除口感不一樣外，味道與外觀和一般食物無異，「我好記得當初整嘅係魚香茄子煲，覺得好神奇同得意，我望住成個形態變換過程，喺試食嗰陣個味道係一樣」。

Iris首次接觸軟餐是製作魚香茄子煲，她對猶如份子料理的製作過程感到衝擊，「我好記得當初整嘅係魚香茄子煲，覺得好神奇同得意，我望住成個形態變換過程，喺試食嗰陣個味道係一樣」。（受訪者提供圖片）

製作軟餐（叉燒飯）的過程

+ 4 + 4 + 4

以往避免長者在進食時嗆到，往往只會提供以攪拌機將食物攪碎的糊餐。除賣相不佳外，放了一段時間更會出現離水現象，長者有機會因誤嚥引起嗆咳，造成危險。Iris認為軟餐的出現，令長者有味道和外表兼備的其他選擇，亦較能吸引長者進食。Iris透過工作漸漸了解到原來現時有不少樂齡科技，協助長者能自立、自主地照顧自己。

寫Blog學查證資料：啲資訊唔錯得

由於Iris在入行前甚少接觸安老知識，故在入行後，要比其他人花上更多時間去了解及認識行業，「因為我工作要寫Blog，而Blog係傳遞信息畀大眾，啲資訊唔錯得，所以我有個責任要去了解」，即使在工餘時間，Iris也會勤於「惡補」相關知識，同事也十分樂意解答她的疑難。

Iris相信，在安老行業的工作經驗，有助她掌握各種技巧以及學會更多知識，對她日後發展有莫大的幫助。Iris坦言，雖然對於未來的去向未有確實計劃，暫時傾向留在安老行業發展。

The Project Futurus社區關係經理黎卓穎（Willa）表示，從事安老行業的人需符合幾個準則，因工作性質上需要長期與前線人員如照顧者、不同機構社工、醫護及學校溝通，故在處理情緒上需要更多技巧，淡定、冷靜及善於表達自己的人會較有優勢。

The Project Futurus社區關係經理黎卓穎（Willa）表示，希望以青年人的角度入手推廣安老行業，例如在學校舉辦講座，說明安老行業現況以及長幼共融概念，亦僧舉辦軟餐班等，幫助大眾了解什麼安老，希望能提升行業印象，令更多新血願意加入。（曾鳳婷攝）

Willa亦提到，The Project Futurus成立兩年半前，主要倡導及推廣安老行業，「社區常常對長者或安老有負面印象，例如怕變老，老人家難溝通，以及安老行業屬於厭惡性工作等，但事實上真係咁？」社企希望以青年人的角度入手，例如在學校舉辦講座，說明安老行業現況以及長幼共融概念，亦會舉辦軟餐班等，制助大眾了解什麼安老，希望能提升行業印象，令更多新血願意加入。

專業創未來計劃由香港賽馬會慈善信託基金策動，與一班僱主共同開發了為期一年的專業工作計劃，在「疫」市下為畢業生提供職場實踐創新的機會，並為社區復原作出貢獻。在文創、創科、商社及社健四大領域中，引領有心又有上進心的畢業生發展自己的專業生涯。