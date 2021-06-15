教大教育畢業生平均起薪「疫市」創新高　淨就業率屬3年新低

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-15 20:39

香港教育大學公布2020年畢業生就業調查結果，當中98%教育榮譽學士受訪者，在畢業後3個月內成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點達31,676元，為歷年最高。 至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，亦有95%獲聘或繼續進修，平均起薪點為31,419元。 然而，選擇就業的教育學士生或教育文憑畢業生比例連續第兩年減少，由2018年95%，至2019年的93%，2020年更跌至91%，其餘畢業生中，部份人選擇進修，亦有少數人仍在求職階段。

教育大學公布2020年畢業生就業調查結果，當中98%教育榮譽學士受訪者，在畢業後3個月內成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點達31,676元，為歷年最高。

畢業生絕大部份投身教育界

教大學生事務處每年10月至12月均會進行畢業生就業調查，評估修讀全日制課程的畢業生就業情況。2020年校方訪問了480名全日制教育榮譽學士生及154名學位教師教育文憑課程應屆畢業生，回應率約94%。

教大表示，過去數年新入職教師起薪點不斷攀升，由2016年平均起薪點約24,586，升至2020年的31,676元，增幅逾兩成。當中絕大部份（97%）投身教育界，餘下近3%則屬其他行業。

PGDE畢業生平均起薪$31419

至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有95%獲聘或繼續進修，平均起薪點為31,419元。

教大學生事務處每年10月至12月均會進行畢業生就業調查，評估修讀全日制課程的畢業生就業情況。（香港01製圖）

其他課程畢業生平均起薪點$15679

然而，不論是教育學士生或教育文憑畢業生，選擇就業的人數比例連續第三年下降，由2018年的95%，至2019年的93%，而2020年更跌至91%，其餘畢業生中，部份人選擇進修，亦有少數人仍在求職階段。

另外，校方訪問約314名教育相關學科課程畢業生，包括語文研究榮譽文學士、全球及環境研究榮譽社會科學學士、創意藝術與文化榮譽文學士、心理學榮譽社會科學學士及特殊教育榮譽文學士 。當中93%受訪者獲聘或再進修，平均起薪點為15,679元。

教大表示，過去數年新入職教師起薪點不斷攀升，由2016年平均起薪點約24,586，升至2020年的31,676元，增幅近三成。(資料圖片)

教大學生事務處處長甄玉媚認為，本港經濟下滑，教大就業數據仍理想，可見教大畢業生具競爭力，相信他們憑專業能力及教學技巧成功在面試中脫穎而出。

教大協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅指出，教大教師教育課程深受文憑試考生追捧，最新大學聯招改選中，教大中國歷史教育榮譽學士與幼兒教育榮譽學士更廣受歡迎。她說，教大會在教師教育傳統優勢上致力拓展多元學科，相信「充滿朝氣的學術氛圍將有助教學相長，裝備學生成為優秀的未來良師或社會領袖。」