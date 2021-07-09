教育局研官校教師入職前考《基本法》　局方：啟迪學生有國家觀念

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-09 20:48

香港官立學校老師聘用要求或會更改，教育局透露，正研究以入職前測試等方法，確保應徵官校老師的申請者，對《基本法》有一定知識，適合受聘為官校教師。 教育局解釋，官立學校教師是公務員隊伍的一部份，須按規定符合綜合招聘考試中英文及基本法測試要求，而教育局非常重視教師對《憲法》及《基本法》等方面的認識及相關操守，故會繼續研究如何改善教學質素，但重申現階段未有定案。

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仍在研究階段 未有定案

近日有傳教育局有意更改規定，考慮將基本法測試列為官校老師入職必要條件。據教育局網頁，現時教育局公務員入職條件中並未列入基本法測試；翻查公務員事務局網頁，基本法測試全卷15題（選擇題），應考時間為20分鐘，測試滿分100分，無設定合格分數；而測試成績只屬評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素 。

教育局發言人表示，繼本學年起將《憲法》、《基本法》及《香港國安法》內容納入教師核心培訓課程後，正研究其他可行方法改善教學質素，包括考慮以入職前測試，確保申請者對《基本法》有一定知識，適合受聘為官校教師，惟教育局強調仍在研究階段，未有定案。

發言人解釋，《基本法》在現時中小學課程中佔非常重要部分，教師有必要認識及掌握《基本法》，在日常教學中作學生楷模，「啟迪學生，培養學生成為有國家觀念、尊重法治、守法的良好公民」。

教育局重申，教師有責任透過課堂教學及言傳身教，幫助學生「正確認識香港的憲政地位」，以及培養學生的「國民身份認同」。