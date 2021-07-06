撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-06 19:08

來到7月，政府繼續釋出多個部門包括效率促進辦公室（1823）、郵政署、教育局及運輸署等職位空缺。《開罐 Opener》整合當中門檻較低，學士學位或以下、工作經驗兩年或以下，共9份職位筍工空缺。當中最吸引必數一份只需學士畢業及一年工作經驗、月薪過3萬的行政工作！

來到7月，政府繼續釋出多個部門職位空缺。（資料圖片）

是次整理出的9份工作當中，大多只需文憑試（DSE）或會考中英文科合格、即考獲2級或以上成績。當中部分工作指明熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，部分則需一年工作經驗或以上。9份工作的申請表格均能於各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，另外亦可於公務員事務局網站下載。最快一份職位招聘將於7月7日截止，有意應徵就要快手喇！

🔻🔻🔻點圖睇效率促進辦公室（1823）、郵政署職位招聘🔻🔻🔻

+ 17 + 17 + 17

🔻🔻🔻點圖睇教育局職位招聘🔻🔻🔻

+ 23 + 23 + 23

🔻🔻🔻點圖睇運輸處、民政處職位招聘🔻🔻🔻

+ 9 + 9 + 9

縱觀以上9份工作，月薪最高當然是教育局聘請的學校行政事務主任，達$31,750，不過要注意合約期只到本年度8月31日，如若不獲續約，有機會全職變「兼職」。

若然不想發生以上情況，則可選擇教育局以外的工作，首選如郵政局的客戶服務員，月薪達$17,121，以一年工作經驗來說還算不錯，相比需要兩年工作經驗的效率促進辦公室助理客戶服務主管（培訓），只低約$1300多。

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：15句老師Mean爆學生語錄

作為教師要為人師表，一言一行都應謹慎，當學生們的好榜樣。但老師都是一般人，總會有「失手」的時候，隨時一個衝動便將刻薄、甚至達18禁的真心話說出口，結果成為了不少學生的童年陰影！近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO，問及最難忘的老師說話，引來各方回憶，當中不乏老師「Mean爆」語錄，不止批評學生的成續、或批評外貌、甚至是詛咒！

👇👇👇點圖睇老師Mean起上嚟可以有幾勁！👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡風頭！

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！



兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

👇👇👇點圖齊來感受黃德斌的魅力！👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

點擊睇全文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭