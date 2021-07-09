消防員及無業男涉非法集結　官指未證有作堵路等行為　裁2人脫罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-09 19:06

前年11月旺角發生警民衝突並有人堵路，一名無業漢和一名消防員現場被捕，並被控非法集結罪及違反禁蒙面法罪，案件今（9日）在區域法院裁決。法官葉佐文對作證警員口供存疑，又指影片拍到有警員曾用膝跪在被捕人士的頸，但仍拒絕承認，直言：「吹牛嘅人，毫無誠信可言。」最後裁定兩名被告脫罪，消防員更獲取訟費。

被告王若詩（46歲，無業）及陳瑞文（49歲，消防員）否認非法集結罪及違反禁蒙面法罪。他們被指於2019年11月10日，在旺角彌敦道與山東街一帶，連同其他人參與非法集結，並在非法集結中使用蒙面物品，即口罩。

控方未能證明王曾堵路

法官葉佐文裁決時指，控方呈堂片段拍攝王若詩戴口罩在現場跑走，指他曾逃匿，葉官稱控方未能證明王參與堵路。他指警長截停王時，若王跑向前，會衝往警員制服疑犯之處，有機會被控阻差辦公，跑向另一邊則會進入警長舉槍指着的射程範圍。故王回頭跑向馬路屬人之常情，不認同他是畏罪潛逃。

此外，制服王的警長供稱當時有叫王站住，但影片沒有錄得叫聲，葉官認為王和警長的距離較攝影機遠，認為王更不能聽到警長指令。片段顯示王被警長以膝壓頸，警長辯稱是不小心，批評他在鐵證如山的證據面前依然不承認，並說：「擺明係吹牛嘅人，毫無誠信可言。」

警方照片與陳不相符

拘捕陳瑞文的警長作供時則稱，陳當時掛有泳鏡和戴白色口罩在馬路踢磚，泳鏡及後被檢取。但陳被捕時戴著泳鏡及配戴白色口罩，和警方所拍照片並不相符。被問到為何需要檢取泳鏡時，警長解釋指因為現場有催淚煙，後來改稱想盡早檢取證物。葉官認為被告已上手銬，警長無必要急於檢取證物，質疑是毀滅證據價值和撒謊，又指警員多次遺漏記錄。

質疑警方雙種標準

由於葉官不信納警長的供詞，遂裁定兩名被告罪名不成立。辯方為陳申請訟費，控方即提出反對，指他戴着口罩在非法集結現場出現，是自招嫌疑。法官指部份警員也有戴口罩，旺角經常有發射催淚彈，反問只容許警員戴口罩是否「double standard（雙重標準）」，葉官批准陳的訟費申請。

案件編號：DCCC 259/2020