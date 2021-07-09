新冠疫苗｜今7萬人打針單日第二高　聶德權：七成接種率不再遙遠

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-09 23:23

政府今（9日）晚公布，今日共有7萬人接種疫苗，資料顯示數字創單日第二高，暫較7月2日的紀錄少約100人；不過今日有逾半是打第二劑，只有3.2萬人打首劑，人數與近日相若。公務員事務局局長聶德權在Facebook發帖稱：「保持這個勢頭，七成接種率不再遙遠！」

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

+ 14 + 14 + 14

今日3.2萬人打首劑 比率不足一半

政府表示，已為參與計劃的人士接種共約427.7萬劑新冠疫苗。累計有2,541,800人已打針，佔12歲或以上人口的37.4%，當中1,735,500人已打第二劑。約106.4萬人已接種已接種首劑科興，約147.7萬人已接種首劑復必泰；約71.8萬人已接種已接種第二劑科興，約101.8萬人已接種第二劑復必泰。

截至今晚8時，今日有70,010人接種疫苗，創接種計劃134日以來單日次高，暫較7月2日紀錄少約100人（71,116人，全日計）。今日有11,500人接種了首劑科興，21,000人接種了首劑復必泰；約15,800人接種了第二劑科興，約21,700人打了第二劑復必泰。即首劑比率不足一半，只有46%。

另外，今日有5,300和28,000人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗。接種中心尚服務54天。

公務員事務局局長聶德權今晚在其Facebook專頁表示，單日接種創新高，達70,010劑次，「保持這個勢頭，七成接種率不再遙遠！」近日接種需求增加，他感謝各工作人員及醫療團隊努力不懈。

聶德權數據是截止晚上的過去24小時，比對7月2日的數字，接種人數為69,900人，政府接種網頁顯示，最終當日總計有71,116人接種，是暫時單日最高紀錄。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

12人昨接種完因副作用送院

昨日共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中七人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。