新冠疫苗｜兩中年漢死前逾14日打針　衞生署：無證據因疫苗引起

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-09 20:41

衞生署今日（9日）更新香港新冠疫苗的安全監察報告，分析5月31日至6月30日期間與疫苗接種相關的事件。報告提到，一名55歲男子及一名48歲男子，分別死於多器官衰竭及腦幹出血，二人在病逝前逾14日分別接種科興疫苗及復必泰疫苗。署方指沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

另外，報告又提到接獲41宗打針後，懷疑患貝爾面癱的報告，以及3宗懷疑有心肌炎或心包炎的個案。

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兩男子死前14日內曾打疫苗 死因為心臟病

報告提到，在5月31日至6月30日期間，衞生署共接獲720宗有關接種科興及復必泰疫苗的異常事件報告，包括111宗報告涉及住院治療及兩宗於接種疫苗後，14天內的死亡報告。

在離世前14日內曾打疫苗的個案有兩宗，已於日前公布。二人均是接種科興疫苗，第一宗涉及一名40歲男子，有哮喘病史，初步解剖發現為急性心肌梗塞；第二宗個案則為41歲男子，初步解剖發現為心血管系統的缺血性變化。專家委員會根據臨床資料和初步解剖，初步認為兩宗個案與疫苗無關。

5月31日至6月30日期間與疫苗接種相關的事件。（香港新冠疫苗的安全監察報告）

兩中年漢離世前15及19日打疫苗

報告指，接獲醫管局呈報108宗接種者需要住院治療的報告，及3宗由私家醫院呈報接種者需要住院治療的報告，涉及55名男子和56名女子，年齡介乎15至85歲，包括兩宗死亡個案。

報告續指，第一宗個案涉一名55歲男子，於6月12日因多器官衰竭離世，他在15日前曾接種科興疫苗；第二宗為一名48歲男子，於6月25日因腦幹出血離世，他於離世前19日曾接種復必泰疫苗。報告指，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」分析。

目前接種歷史超過14天的死亡個案，除非有證據顯示與新冠疫苗接種有關，或有由其他非因接種疫苗的明顯死因的死亡病例，均不符合疫苗異常事件的呈報準則。

接獲41宗疑患貝爾面癱報告

在醫管局呈報的個案中，報告指，大部分個案均屬於「事故發生，病人沒有持續損傷」或「輕微損傷」，佔住院個案大約51.9%，當中最主要的症狀包括胸痛、頭暈、麻痺、言語不清及虛弱。至於私家醫院呈報的個案中，最主要的症狀包括胸痛、心悸、眩暈及嘔吐。

另外，衞生署亦接獲6宗打針後懷疑速發嚴重過敏反應，或類速發嚴重過敏反應的報告，其中3宗因為發病時間長，而被認為與疫苗接種無關。另外，衞生署亦接獲41宗打針後，懷疑患貝爾面癱的報告，個案涉及22名男子和19名女子，年齡介乎17至79歲，當中16人曾接種科興疫苗，25宗打復必泰。

報告指，審視貝爾面癱個案的臨床數據後，其中10宗個案需更多臨床資料，才能總結其評估。報告續指，留意到打科興疫苗後的若干貝爾面癱報告，初步分析表示，兩者可能存在潛在關聯，香港大學已應專家委員會的要求，開始一項研究，以進一步分析兩者關聯。報告又指，貝爾面癱是復必泰疫苗其中一種罕見的副作用，不過屬常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復。

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+ 5 + 5 + 5

心肌炎個案方面，衞生署曾接獲3宗打針後懷疑有心肌炎或心包炎的個案，其中1宗因為發病時間長而被認為與疫苗接種無關，其餘兩宗個案曾接種復必泰疫苗。報告指，第一宗涉及一名22歲男子，在接種第二劑復必泰的一天後，出現胸痛並需入院治療，住院2天經治療後症狀消退；第二宗涉及一名36歲男子，接種第二劑疫苗4天後，在遠足期間出現胸痛和心跳加快，並需入院治療，住院一天經治療後症狀消退。