新冠疫苗｜6.35萬人打針單日第三高　周三10人接種後因副作用送院

社會新聞
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本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（8日）踏入第133日。政府今晚公布，今日共有約63,500人接種疫苗，為歷來單日第三高。另外，昨日（7日，星期三）有10人接種疫苗後，因出現常見副作用而送院，其中1人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

政府今晚公布，截至今晚8時的過去24小時，共有約63,500人接種疫苗。在今日接種疫苗人士中，有35,300人是接種第一劑，包括68.6%人接種復必泰疫苗，其餘約31.4%人接種科興疫苗；另有28,200人接種第二劑。在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為97%，復必泰疫苗則為98%。

▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼

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政府又指，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約4,207,000劑疫苗；已接種人口則為2,509,191人，佔12歲或以上人口36.9%，當中1,697,849人已打了第二劑。1,456,400人選擇打復必泰疫苗，選擇科興疫苗則累計共1,052,800人。社區接種最後日期尚餘55天。

網上預約接種人數方面，分別有約5,700及29,000預約科興及復必泰疫苗，即合共約34,600人預約。

另外，昨日共有10宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中7人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

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