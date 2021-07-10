三高官出席飯局違限聚令　李家超：三人經一事長一智　汲取大教訓

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-10 11:43

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海今年3月出席一個晚宴時，因違反限聚令而被票控，近日傳媒揭發事件後，三名官員才以書面形式承認事件。 政務司司長李家超今天（10日）在電台節目中表示，三名官員知道自己有疏忽，引起了公眾關注，應要改善和警剔，又認為三人會經一事長一智，汲取到大教訓。不過，三人遭票控時，時任保安局局長的他，沒有回應是否早知三人違法等問題。

李家超在節目後被追問，作為時任保安局局長，3月時是否已知悉三名官員違反限聚令，他沒有回應。 （資料圖片／梁鵬威攝）

李家超在商台節目《政經星期六》表示，三名官員已汲取大教訓，已承擔法律責任及繳交罰款，又知道自己有疏忽，引起公眾關注，應要改善和警剔。他又認為三人會經一事長一智，並稱事件反映每個人都要小心自己行為。

李家超在節目後被追問，作為時任保安局局長，今年3月時，是否早已知悉三名官員違反限聚令。他亦被問到，三人是否曾接受高額款待、有否違反公務員守則、有否觸犯防止賄賂條例等問題。惟李家超一概沒有回應，直接離開。

記者曾到涉事的「隨緣匯」視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，私隱度極高。（資料圖片／黃偉民攝）