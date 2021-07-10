龍尾灘潮退海膽成「地雷」　兩小時五泳客誤踩　有小孩穿鞋繼續玩

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-10 21:27

大埔龍尾泳灘早前退潮時有大量海膽沖上岸並刺傷泳客，於上月26日更單日錄等40多宗受傷報告。 記者於今日（10日）到龍尾灘觀察，現場有不少泳客，部份會穿鞋下水。而於潮退開始後兩小時內有五名泳客因被海膽刺傷而向聖約翰救傷隊求助，有傷者因尖刺過深需到醫院或自行用針挑出，或等待新陳代謝將針推出。據在場聖約翰救傷隊表示，近日刺傷個案整體都有下降，但潮退時都會有刺傷個案出現。

大埔龍尾泳灘早前出現大量海膽沖上岸並刺傷泳客個案。記者今日（10日）於潮退時間（下午2:00）到龍尾泳灘觀察，現場有不少市民在曬太陽、嬉水等。現場有標語及廣播提醒市民近日於附近水域發現海膽及水母，淺水區域有不少海星及蠔殼等雜物，但未有發現海膽或水母。有泳客穿着拖鞋、涼鞋及潛水鞋到海中嬉水。而在兩小時內有五名泳客因被海膽刺傷而需向泳灘內的聖約翰救傷隊員求助。

刺傷個案有下降 潮退時間最高危

場內的聖約翰救傷隊員表示，近日被海膽刺傷而向他們求助的個案有所下降，但於潮退時海膽會被沖到較淺水區域，就會開始有泳客因刺傷向他們求助。

淺水區域有不少海星及蠔殼等雜物，但未有發現海膽或水母。（夏家朗攝）

落水不足一分鐘中招 尖刺太深需自行挑開

泳客林先生剛到泳灘，落水後不足一分鐘便被海膽刺傷，需到救護站求助。林先生形容當時情況「有一下好似俾針吉咁，望翻四五針到，黑色嘅」；救護員為林先生拔出尖刺，但表示部分尖刺因插得太深入而難以挑出，因擔心細菌感染等問題，需到醫院或自行用針挑出，或等待新陳代謝慢慢將針推出，林先生則表示會返家請母親將餘下的尖刺挑出。

大浪失平衡踩中海膽

張小姐亦被海膽刺中，她當時於半身水的位置，未能看到水底的海膽，「好大浪，跟住就失平衡咁踩咗落個海膽度」。「梗係痛啦」，張小姐指很多海膽尖被刺進腳中，但救護員同樣向她表示部分插得太深入，需等新陳代謝慢慢將針推出，她認為尖刺本來並非插得好深，但到救護站的一段距離，就將腳底的針推得更入。張小姐表示不會再落海，只會於岸上觀看親人嬉水。

刺傷自行拔出不果未有理會 自行到岸邊休息

泳客劉先生在海中被海膽刺中，他指自己並無大礙，嘗試自行拔出尖刺不果，但他認為情況並不嚴重，最後未有理會尖刺自行到岸上休息。他表示知道海中會有海膽出現，但因擔心在水中拖鞋會被沖走，所以未有穿着拖鞋下水。

林女士帶同小朋友到沙灘嬉水，對於沙灘可能出現海膽她表示並不擔心，「頭先行咗轉，唔覺有（海膽）」。

有泳客不擔心被海膽刺傷 為小朋友穿上潛水鞋繼續嬉水

縱使有遊客被海膽刺中需到救護站求助，但仍無阻泳客到水中嬉水及遊泳。林女士帶同小朋友到沙灘嬉水，對於沙灘可能出現海膽她表示並不擔心，「頭先行咗轉，唔覺有（海膽）」，另外亦為小朋友穿上了潛水鞋，所以不感到擔心。