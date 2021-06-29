龍尾灘多泳客遭刺傷　拯溺工會：多如排街症　促增人手保水上安全

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-29 11:55

大埔人造沙灘龍尾泳灘上周三（23日）啟用，開放首5天，已錄得90宗市民被海膽或水母刺傷個案。港九拯溺員工會副主席胡啟榮今（29日）早在港台節目表示，幾乎整個龍尾泳灘都是海膽，部份救生員忙於照顧傷者，未有人手紀錄，相信實際被刺傷的人數比紀錄數字高。 胡稱，泳灘救傷站通常只有一人當值，「（被刺傷的人）好似輪街症咁排晒喺度。」部份巡灘救生員見狀前來協助，變相少了人手監察海面情況。胡啟榮擔心影響水上安全，認為康文署需增加人手處理突發事件。

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錄得逾400種海洋物種、斥資約兩億元改建的大埔龍尾人工泳灘上周開放。港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱，幾乎整個龍尾泳灘都是海膽，「新開放幾日嚟講係好嚴重。」海膽在水退才會露出水面，當水位漲到腰間，泳客肉眼不見便容易受傷。由於部份救生員忙於照顧傷者，未有作人手紀錄，他相信實際被刺傷的人數比紀錄數字高，幸而市民傷勢未嚴重得要入院。

不過，胡啟榮認為，以龍尾泳灘的大小，至少需要14名救生員當值，但現時康文署只安排10人上班，部份日子更僅得數人。救生員雖具基本急救知識，可處理一般消毒傷口，惟救傷站通常只有一人當值，「（被刺傷的人）好似輪街症咁排晒喺度。」

胡表示，部份巡灘救生員見狀前來協助，變相少了人手監察海面情況。他擔心影響水上安全，萬一有泳客遇溺可能不足應付，構成危險，認為康文署需要增加人手處理突發事件，批評政府現時做法不負責任。

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守護龍尾大聯盟發言人李少文稱，海膽、水母及老虎魚是龍尾的常見生物，數量多屬正常情況，後兩者更有毒性。他早已警告龍尾不適合作泳灘，惟政府沒有理會，甚至有官員稱，「市民可以唔落水，淨係曬下（太陽）」，他斥此說法非常荒謬。

李又說，早前曾搬過這些海上生物到毗鄰的泥灘， 可是牠們穿網回到泳灘範圍；他又批評人手清理做法治標不治本，「邊有可能清得晒。」