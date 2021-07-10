強制檢測｜機場搬運工曾到七地方　 黃大仙、沙田、海洋公園上榜

撰文： 鍾妍 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-11 00:04

一名50歲機場男搬運工初步確診，並帶有L452R變異病毒株。政府晚上公布該患者曾到訪的七處地方，並㓚入強制檢測公告，其中涉及其工作的香港國際機場多處、海洋公園，以及沙田和黃大仙共五間食肆。即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。 政府明日會在機場一號客運大樓第6層過渡區（北）設立流動採樣站。

曾於6月20日至7月10日在香港國際機場一號客運大樓工作人士，須接受強制檢測。（資料圖片）

男患者於機場任搬運工人，主要在停機坪工作，在早前的強制檢測中發現初步確診，但表示與早前確診的機場男地勤並不認識。政府表示，為謹慎起見，曾逗留在男患者曾身處的7個地方人士，即使已完成接種新冠疫曲，都必須接受強制檢測。

所有在6月20日至7月10日曾在香港國際機場的一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人士，不限全職、兼職和替假員工，都須在7月13日或之前接受檢測，但未有要求到訪旅客強檢。

政府明天（11日）會在香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）設立流動採樣站，為須接受強制檢測的機場員工服務。

政府亦首納海洋公園入強制檢測公告，任何在6月26日上午9時至下午6時曾身處海洋公園的人士，包括所有類型的員工和訪客，均須接受強制檢測。

另外亦有5間食肆上榜，包括位於沙田廣源廣場的麥當勞和「一葉小廚」，亦有3間位於黃大仙，分別為黃大仙中心南館地下G4B號鋪的美心MX、黃大仙環鳳街52號地鋪「錦尚甜」，及新光中心2樓261號鋪「爭鮮迴轉壽司」。