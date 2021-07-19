DSE放榜｜劏房考生疫下在家備試　揀深夜挑燈夜讀　打手阻玩手機

中學文憑試周三（21日）放榜，持續逾一年的疫情，令考生備戰之路常存變數。基層考生陳艷彤及朱天宇均曾或現居劏房，疫情令在家學習時間多，在狹小的百呎空間溫習，考驗個人自律性與心理質素。艷彤會選擇深夜時間「挑燈夜讀」，避過日間的吵雜環境；天宇靠個人意志力克服，「擊打」手腕骨制止玩手機，集中精神溫習。



艷彤說，難忘年初應考模擬試（mock exam）期間，因毗鄰大廈有住客確診「中招」，需要接受強制檢測，幸最後有驚無險，只須補考一科。回望這段崎嶇的考試歷程，二人不禁感嘆失去校園美好時光，只能學會不執着失去，也不要過於憂慮，「船到橋頭自然直。」



心態要「佛系」少少，唔好太在意所失去，影響讀書情緒。 艷彤

基層生陳艷彤慨嘆疫情令她失去寶貴的校園生活。（歐嘉樂攝）

撞正大廈強制檢測 錯過考模擬試

陳艷彤及朱天宇同為廠商會中學應屆考生，高中生涯的最後兩年，先後碰上社會事件及新冠肺炎，面授與網課經常交替，自修室不定期關閉，在家學習與備戰的時間較多。

二人出身基層家庭，初中由內地來港，均曾或現居劏房，在狹小的百呎空間溫習，考驗二人的專注力。一家五口同住的陳艷彤說，劏房隔音差，環境吵雜，與中一弟弟「困獸鬥」，朝夕相對，常有磨擦，難以專心。

故她日間多安排上網課、做家務，晚上待家人就寢後，在「客廳」挑燈夜讀至深夜約一、二時。直至今年初，一家獲派公屋，單位較昔日寬敞，生活環境大有改善，艷彤也可獨享一房間，她笑言，「唔洗限晚上才溫書。」

艷彤說，最難忘1月應考校內模擬試時，毗鄰大廈有住客確診「中招」，需要接受強制檢測，翌日未能回校考試，令她提心吊膽，幸最後有驚無險，只須補考一科。

唔好諗太多，諗太多煩惱越多。船到橋頭自然直。 朱天宇

朱天宇居於「一劏六」的斗室，他說，在家備戰期間，會抽時間閱讀課外書解壓。 （歐嘉樂攝）

在家溫書失與同儕在校拚搏時光

朱天宇與母親居於「一劏六」的斗室，單位無獨立房間，空間雖小，環境清靜，靠近門口位置，設有「工作」角落，擺放書架及書桌。

疫情之下，考生長留家中備戰，考驗自律性與心理質素。校內成績成名列前茅的天宇說，有時候會感到孤立無援，以往在班房與同儕較勁，一齊計時操練試卷，老師親身解題，今屆考生卻多只能獨自操卷，「少咗壓迫感」，有時感到惘然若失，「尤其係非數理科嘅中、英、通識，自己操完都唔知啱唔啱，比較灰心。」

但「灰心」有限期，天宇會尋求方法解決，在家學習遇到困難，會短訊老師求助；他溫習時分心，低頭玩手機，笑稱會做「物理治療」，提醒自己要專心，隨即示範一掌「擊打」手腕骨上，「梗係大力，大力先會清醒。」

基層生艷彤與天宇指，疫情之下常存變數，不能夠太再意失去，也不要過於憂慮。（歐嘉樂攝）

最擔心英文科失手

訪問當日距離文憑試放榜尚有五日，艷彤說未感「殺到埋身」，天宇則緊張萬分，二人均稱難評估成績。兩人均說，擔心英文科會失手，對升讀大學信心「一半一半」，但不論結果如何，會繼續努力升學。艷彤希望修讀教育，當一位老師；天宇則希望修讀商科，他日投身商界發展。

回望反覆不定的疫情，二人感嘆失去校園生活、學界運動比賽、劇社演出、海外遊學團等本應擁有的美好經歷，但無法改變現實，只能努力面對。艷彤說，保持樂觀，少少「佛系」心態，不要太在意所失去，只能展望將來；天宇則說，「唔好諗太多，諗太多煩惱越多。船到橋頭自然直。」

艷彤與天宇指，疫情令他們失去大部分的校園生活。（歐嘉樂攝）