市建局舊樓排水系統維修資助收百宗申請　涉5700個單位

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 11:19

政府撥款10億元夥拍市區重建局推行「排水系統維修資助」，協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。 市建局表示，5月1月起接受首階段申請，截至本月初已收到約100宗合資格申請個案，協助改善約5,700個單位的渠管狀況和衞生水平。

政府撥款10億元夥拍市建局推行「排水系統維修資助」，協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。（資料圖片/盧翊銘攝）

市建局團隊初步分析首批申請個案的資料，初步數據顯示，超過七成的申請樓宇，樓齡已達到50年，甚至有大廈樓齡達65年，反映這項計劃對樓齡較高的樓宇，較具吸引力。團隊亦留意到，約三成個案涉及的單位數目達到50伙或以上，其中一個更是超過500伙的大型屋苑。

市建局行政總監韋志成在網誌表示，在首批申請個案中，有10宗個案屬於尚有未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，已作優先處理；亦有4幢申請「排水系統維修資助」的樓宇，已迅速地召開業主會議通過議決參加資助計劃，涉及約100個單位。

市建局將於明日（12日）展開「排水系統維修資助」的第二階段申請，讓更多有意參與計劃的法團和業主組織，不論其樓宇有否相關命令仍未遵辦，均可參加資助計劃，提升舊樓的排水系統狀況、改善居民的生活質素。

位於大角咀市建一站通的「中央標書收集處」 （左圖） 及內部設施（右圖）。（市建局圖片）

開發新標書收集系統

韋志成又指，隨著樓宇復修資助計劃下所有法團皆要使用電子招標平台招聘工程顧問及承建商，預計電子招標平台每年需要服務的個案將會超過2,700宗，較市建局接手執行該些計劃前急增20倍，故自行開發一套全新的中央標書收集系統，提升標書管理的可靠性、保密度和工作效率。新系統大幅增加收集標書的處理量，團隊亦善用智慧科技，將標書的管理工作全面電腦化。

他指，該中央標書收集設施在去年8月起，取代市建局各區辦公室22個實體回標箱，截至上月底，已為約450個工程項目處理多達13,000份標書。