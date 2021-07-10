見習督察擁港大工管法律雙學位　畢業即投身警隊：國安法捍衛法治

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 16:10

香港警察學院今天（10日）舉行結業典禮暨閱操儀式，共有149名見習督察和學警結業。 擁港大工商管理學士及法學士雙學位的見習督察譚成浩，一畢業即投身警隊。擁法律背景的他認為，《國安法》有必要推行，甚至可捍衛本港法治。他又稱，投考警察雖影響自己與朋友關係，不過認為社會應「和而不同」，盼透過自身工作令朋友全面了解警察工作。 現年32歲的孔俊熙則因反修例運動期間，目睹年輕人守法意識薄弱決定加入警隊。他稱，日後警方應加強與年輕人溝通，修補警民關係。

獲獎督察譚成浩（左）及得獎警員孔俊熙。（歐嘉樂攝）

督察譚成浩獲得頒予最佳結業督察的施禮榮盾、每班最佳結業督察的榮譽警棍，及受訓期間各科考試最佳成績的警務處處長學業成績優異證書。

他擁港大工商管理學士及法學士雙學位，主修法律及會計，於大學畢業後隨即投考警隊，甚至未有攻讀法律專業證書課程（PCLL）。他稱，自己熱愛幫助他人，過往曾兼職為貧窮學生補習，而性格好動，認為加入警隊可見識社會更多不同層面事物，不認同自己放棄好前途。

自《國安法》推行後，雖有聲音批評本港法治有損，不過他認為，《國安法》有必要推行，能「止暴制亂」。他稱國安法有強調保障港人可享的權力，甚至認為可捍衛法治。

譚成浩畢業於港大法學士及工商管理學學士雙學位課程。（歐嘉樂攝）

警員應安守本份 令市民重拾信心

社會經歷反修例運動後，警民關係撕裂。譚成浩認為，運動期間不少市民的感性蓋過理性，而冷靜下來後，警員應安守本份，「做返應該做嘅事，」，令市民對警方重拾信心。他又稱，投考警察後有影響自己與朋友關係，但認為香港是「和而不同」的社會，有朋友亦支持決定；他希望透過自身經歷，令朋友全面了解警方工作，「唔係淨係某啲鏡頭見到嘅畫面。」

作為港大畢業生，對於日前港大評議會悼念風波，他認為施襲屬違法行為，應堅決向其他人表示不應該做的事。

孔俊熙因反修例運動決定加入警隊。（歐嘉樂攝）

新紮警員感年輕人守法意識薄弱 32歲投身警隊

獲得薛富盃及銀笛的警員孔俊熙，現年32歲，於倫敦藝術大學主修時裝設計科技。他於反修例運動期間，感到年輕人守法意識薄弱，因此決定加入警隊。他認為，警方可加強宣傳及教育，特別與年輕人有更多溝通，修復雙方關係。對於七一刺警案，他稱，不應該美化及支持施襲者。他希望日後加入刑事偵查部門。

今屆畢業的得獎警員中，有4名為30歲以上，其中年齡最大的為38歲，於加入警隊前任職貨車司機。