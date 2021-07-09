七一刺警案｜港大三學生聯會稱無參與「哀悼」動議　投票屬誤解

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-09 19:33

港大學生會評議會前日（7日）通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「並感激他為香港作出的犧牲」。港大學生會今（9日）凌晨召開記者會，宣布撤回有關議案，全體幹事會請辭。

其中三個學生聯會事後再就事件發表聲明指，三聯會及其代表沒有參與議案的相關討論及投票，對於其餘與會的代表在誤解之下，未能保持政治中立，表示深感抱歉；又強調聯會一直維持政治中立，並譴責危害公共安全的行為。

三聯會：一直維持政治中立 反對任何暴力

香港大學學生會文化聯會、香港大學學生會體育聯會及香港大學學生會學社聯會發表聲明指，重申三聯會多年來一直維持政治中立，並反對任何形式的暴力。聲明中又指，三聯會及其代表沒有參與議案的相關討論及投票，以及「各聯會評議會和學生會評議會亦無從屬關係」，對於其餘與會的代表在誤解之下，未能保持政治中立，表示深感抱歉。聲明中又強調，聯會譴責危害公共安全的行為，對7月1日有包括公職人員在內的人士受傷深表同情，並譴責一切對公共安全有危害之行為。

港大學生會評議會前日通過動議，向七一刺警案疑兇梁健輝死亡表示「深切哀悼」，「並感激他為香港作出的犧牲」，事件牽起各界關注。香港大學學生會今凌晨再就事件召開記者會，就日前通過動議，向七一刺警案疑兇梁健輝逝世表示「深切哀悼」，向全港市民及同學鞠躬道歉，並撤回有關哀悼死者的議案，學生會幹事會將立即辭職。