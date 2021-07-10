陳文敏退休　港大網站顯示職銜為法律學院客席教授

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-10 00:49

「2015年香港大學任命副校長風波」當事人、原香港大學法律學院公法講座教授陳文敏兩年合約6月30日期未有再續約，並已退休。翻查香港大學網頁，其職銜亦由原本的講座教授，改為客席教授（Adjunct Professor）。

曾申請60歲後續任5年 港大僅批出2年合約

陳文敏今年62歲，為香港首名名譽資深大律師，曾於2002至2014年擔任港大法律學院院長，是該學院最長任期的院長。翻查資料，他在2018年時，他申請在60歲後，在港大留任5年，但最終只獲批2年合約，故今年6月底約滿。現時港大的網頁，顯示他為客席教授（Adjunct Professor）。

陳文敏不認同悼念刺警案疑兇屬違法 惹鄧炳強狠批

過去陳文敏曾引起政府或建制派人士非議，近期「7.1 刺警案」發生後，陳受訪時曾表示，悼念疑兇可以只是表達個人看法，認為悼念並不等同煽動及鼓勵同類行為，故獻花悼念可能違法的說法比較牽強。不過，保安局局長鄧炳強之後不點名批評指，其說法「非常危險同不道德行為」，認為他可能令到香港充滿血腥，指「希望呢位法律教授夜晚能夠瞓得着覺」。

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獲薦任副校長 遭親政府校委否決

陳文敏近年風波不絕，他為「港大副校長風波」主角。2014年底時，有傳陳文敏獲推薦擔任港大副校長（學術人力資源）。但當時剛發生雨傘運動不久，佔中三子之一的戴耀廷，正正為港大法律學院法律系副教授，陳文敏因此被質疑縱容戴耀廷。

之後有傳時任特首梁振英干預港大聘用副校長一事，並委任立場親建制的李國章為校委，其後李任校委會主席。由於港大校委會以親政府人士佔主導，於是一直拖延陳文敏的任命，2015年中以「副校長（學術人力資源）」直屬首席副校長為由，要求等待首副人選選出後給予意見，才再審議陳的任命，但此舉引起學生不滿。直至同年9月底，校委會終否決其委任。