市建局擬啟動土瓜灣公務員合作社重建　關注組倡計算賠償免補地價

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-11 18:27

市建局去年公布啟動兩個兩個公務員合作社重建項目，分別是土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目，以及馬頭圍盛德街/馬頭涌道發展項目。

不過，有關注組認為，市建局要求全部合作社要先解散才收購重建，會令賠償金額較低，建議可將合作社作為單一業主列入收購對象之一，另他們又提倡賠償金額毋須扣減補地價金額，並期望市建局能「原址原大」提供一個區內單位予受影響業主。

黃敏華質疑，市建局做法會降低收購價。 （盧翊銘攝）

關注組質疑政府為降收購價迫散社 對居民不公平

在兩個公務員建屋合作社樓宇重建試點項目中，目前「靠背壟道/浙江街」項目仍有9個合作社未散社。靠美合作社關注組召集人黃敏華指，市建局要求合作社解散後才收購，會令收購價降低，認為對居民不公平。

前九龍城區議員馬希鵬形容，當時參與公務員合作社計劃的公務員是「開荒牛」，因為土瓜灣一帶當時是「一片荒蕪」。關注組成員葉先生指，屯馬線通車後，只需15秒便到達地鐵站，生活非常方便，希望市建局能再提高賠償金額。現時重建計劃擬將居民搬到啟德社區，馬希鵬形容是「再做一次開荒牛」，葉先生對此感嘆：「政府欺壓啲老朋友。」

葉先生感嘆：「政府欺壓啲老朋友。」 （盧翊銘攝）

關注組提出四訴求 促市建局提供明確呎價

黃敏華就公務員建屋合作社項目提出幾項訴求，包括計算賠償金額時可以不用扣除補地價金額；另未解散公務員合作社屬單一業權物業，要求市建局可豁免解散作為先設條件，令收購價更高。

她又指，市建局應將「原址原大」需列入補償方案之一，讓受影響居民可以在區內一個有相同居住環境、社區設施，及與原本實用面積相同的單位。