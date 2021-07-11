新冠疫苗｜今日打針及預約人數同跌　累計10萬青少年已接種

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-11 23:14

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（11日）踏入第136日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.5萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有259.1萬人，已接種2劑疫苗的人數有180.4萬人。接種首劑疫苗的人數已佔38.1%，當中10萬名12至19歲青少年已打疫苗，最多則是中年居民。

截至今晚8時的過去24小時，共有約55,000人接種了疫苗。當中有3.89萬接種復必泰，其中2.16萬為首劑接種，1.73萬為第二劑接種；另外有1.6萬人接種科興疫苗，當中4,900人為首劑，1.11萬為第二劑。

另外，有約26,000人預約了接種時間，再次跌穿3萬人水平。當中3,700人預約接種科興疫苗，2.23萬人預約接種復必泰疫苗，比例大約為1:6。

接種人數及預約人數均是近三日新低。公務員事務局更新的數字顯示，上周五（9日）總計有70,248人接種，為單日最多人紀錄。

接種率升至38%

已經接種首劑疫苗的人數達到259.1萬人，佔12歲及以上人口的38.1%；接種兩劑疫苗的人數達到180.4萬人，佔合資格人數的26.5%。

根據政府資料，中年居民接種人數最多，當中有62萬40至49歲市民已打針，佔接種第一劑人數的23.9%，另50至59歳居民中有56.4萬人已打針，佔總數21.8%，兩者合共達45.7%。

30至39歲的接種人數佔19.6%，共有約51萬人，是第三個最多人接種的年齡組別。

青少年及青年的接種人數正逐步追上年長一群，當中12至19歲有10.6萬人已打針、20至29歲則有30萬人接種，分別佔接種第一劑人數的3.9%及11.6%，兩者總人數只比60至69歲及70至79歲組別少約7萬人。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

3人接種後出現副作用送院 １人已出院

截至今日零時零分，過去24小時共有三宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人已經出院，兩人留院觀察。

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼