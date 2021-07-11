推算逾5000外傭滯留當地　僱傭公會促政府容許已打針外傭來港

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-11 15:24

政府早前禁止菲律賓、印尼等地的人士入境香港，變相令菲傭及印傭未能抵港。 香港僱傭公副主席會陳得偉指，疫情自去年初爆發， 菲律賓和印尼來港外傭數目已驟降，本地外傭人手短缺，推算各項限制措施已令逾5000名有簽證的外傭仍滯留自己國家，希望政府讓已接種疫苗的外傭來港，紓緩僱主壓力。

香港僱傭公會仝人希望能爭取放寬關口，讓外傭來港工作。(黃舒慧攝）

香港僱傭公會副主席楊偉宗解釋，自4月和6月起，來自菲律賓和印尼外傭被禁止入境，沒有解封時間表。在禁飛令開始後，公會估算約5,000名外傭已滯留當地。

公會：有外傭要求人工7000

楊亦提到，有部份在港外傭近期提出不合理要求，如要求工資高於法定下限的7,000元，又或要求有獨立房間，每周休息兩天等，並表明不會照顧長者、嬰兒。他提到，本港需要聘請傭工的家庭，大多數都有嬰兒或長者，過去已有僱主聘請新傭工超過一年，但由於疫情關係，新聘外傭不能到港，令到僱主需要放無薪假打理家中細務。

香港僱傭公會副主席楊偉宗指，工會估算約5000外傭已滯留當地。(黃舒慧攝）

梁太是其中一位受影響的僱主，本身患有長期病，包括冠心病、膝蓋骨枯等。她家中還有一位嚴重智障的兒子，一直以來聘請四位菲傭照顧兒子，並幫手打理家務。但因為在六月中，其中一位菲傭因為個人原因，需離職回到菲律賓，她隨即透過中介公司聘請新菲傭，但因為政府實施融斷機制，即使已接種疫苗的菲傭也未能頂替崗位。

楊偉宗提到，過往兩個月不斷與相關國家駐港領事聯絡，遊說讓外傭接種疫苗，近期菲律賓和印尼政府都決定讓外傭優先接種疫苗。

陳東風強調，外傭是來港工作，不是旅遊，如果已有工作簽證和完成接種疫苗，應讓他們來港工作。他又指，英國當地每100人就有7.2人感染，但在印尼，每100人不足1個人感染，認為限制入境措施不應與英國看齊。陳希望提醒政府即使開關，傭工亦不能即時到港，如工作文件過期，等待接種疫苗，預約隔離酒店等，需時都需兩星期。

被問到建議會否成為本地疫情缺口，陳東風重申只有已接種疫苗的外傭准許入境，再照現有措施隔離，包括在起飛時間前 72 小時內陰性結果證明；於指定檢疫酒店強制檢疫 21 天，強制檢疫期間接受 4 次檢測，其後7天自行監察，抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測，相信風險受控。

他又指，不可能百分之百避免有輸入個案，但「好處一定大過益處」 。他表示港人已為抗疫做足本分，「但我們應跟隨世界潮流，不應為疫情停頓，令本地家庭受嚴重影響。」