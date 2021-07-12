書展2021｜聯合出版社200萬元書券抽獎　打針成年港人可參與

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-12 15:17

兩度因新冠疫情延期的香港書展，將在後日（14日）至下周二（20日）在灣仔會展舉行。聯合出版社與一名文化界人士合作，舉辦200萬元書券大抽獎，已打一劑新冠疫苗的成年港人可參與。頭獎是價值1萬元書券，共10份；二獎是價值1000元書券，共1,900份。

聯合出版社及「一名希望凝聚香港正能量的退休文化工作者」各捐出港幣100萬元，舉辦「齊心接種分享喜閱」大抽獎。（袁澍攝）

聯合出版社及「一名希望凝聚香港正能量的退休文化工作者」各捐出港幣100萬元，舉辦「齊心接種分享喜閱」大抽獎，年滿18歲及已接種至少一劑新冠疫苗的香港居民可以到指定網站登記，參與抽獎。

抽獎分兩期進行，首期是本月9日至31日，第二期則是8月1日至8月31日。首期未能抽中的參加者毋須再登記，會將自動進入第二輪抽獎，得獎名單分別在8月13日及9月15日公布。

頭獎是價值1萬元書券，共10份；二獎是價值1000元書券，共1,900份。書券有效期3年，可在聯合出版集團屬下的三聯書店、中華書局及商務印書館等門市使用，購買圖書或文化產品。

聯合出版社副董事長兼總裁李濟平指出，疫情對企業經營及市民生活有很大影響，希望抽獎可鼓勵港人接種疫苗，共享閱讀樂趣。