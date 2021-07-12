香港書展2021︱融入中外文化雙循環　香港故宮館看華夏文明之美

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-07-12 14:54

當故宮紅牆遇上維港碧波，東西融匯的特殊魅力別有韻味。位於西九文化區西端，香港故宮文化博物館是面向香港地標性的維港景觀。博物館的建築和空間設計，是以現代建築的語言，結合香港的都市文化，對中國傳統的視覺與空間美學進行重新詮釋。博物館從外觀到內在空間，體現「陰陽平衡」、「剛柔並濟」的中國宇宙觀。博物館的建築外觀，靈感來自細緻典雅的器物，線條簡潔，外形流暢，上寬下聚，頂虛底實，公眾可聯想到故宮的文物藏品。中庭天花以現代手法演繹宮殿屋頂琉璃瓦圖案，遠看恍如竹簾，雅緻自然。博物館可按原定計劃於2021年11月竣工，展開展廳裝修工程，故宮博物院的文物將可於2022年上半年陸續抵港。博物館有望於2022年第三季開幕。

作者：江迅 ︱ 原題：故宮紅牆遇上維港碧波

預料2022年開幕的香港故宮文化博物館。(資料圖片)

講題｜故宮紅墻遇上維港碧波 日期｜7月17日（星期六） 時間｜14:30-16:00 嘉賓講者｜鄭培凱、吳志華 地點｜香港會議展覽中心會議室S221

香港故宮文化博物館佔地面積約1萬平方米，總樓面面積約3萬平方米，其中展廳面積約7800平方米。博物館將設有九個展覽廳，會有5個專題展廳，展期為一年或以上，介紹故宮歷史文化。開幕展覽將會有800件來自北京故宮博物院的文物，包括宋朝的孩形枕、清朝的龍袍等，館方透露，第一年將主要展出故宮展品，未來策展方向卻不限於此，定位上希望以當代及全球視野去講中國文化歷史的故事。

故宮文化凝聚5000年華夏文明之美。2020年是故宮600歲。紫禁城見證了600年歲月流轉，故宮博物院也沉澱了95載寒來暑往。故宮保存著古代中國最精華的文物，它們構成了一部可見的中國文化史。香港故宮文化博物館是傳統中華文化與香港都市文明的碰撞、交融與輝映。

這座博物館是由北京故宮博物院和香港西九文化區管理局合作推動的文化項目，是故宮博物院境外首個故宮項目。這座承載著文化互鑑之美的香港新地標雛型初現，既傳統又現代，既厚重又簡約，將為維多利亞港畔增添一分亮麗色彩。故宮「潮」起來，兩岸三地故宮正走紅。近年「故宮熱」現象，是傳統文化走進百姓生活的鮮活案例，是無數傳統文化保護者和傳承者智慧創意的積累。

鄭培凱，曾任兩屆香港非物質文化遺產諮詢委員會主席，現任團結香港基金學術顧問，香港藝術發展局、康樂及文化事務署顧問，集古學社社長。

2021年7月香港書展，香港故宮文化博物館將成為文化圈中一大熱話題。香港文化學教授鄭培凱與香港故宮文化博物館館長吳志華，聯手對談《故宮紅牆遇上維港碧波》。

鄭培凱，曾任兩屆香港非物質文化遺產諮詢委員會主席，現任團結香港基金學術顧問，香港藝術發展局、康樂及文化事務署顧問，集古學社社長。吳志華曾任香港海防博物館、香港歷史博物館館長，古物古蹟辦事處執行秘書，康樂及文化事務署副署長。

談到博物館，鄭培凱說：「博物館的出現，讓人們得以觀賞過去秘不示人的珍寶與文物，了解自然科學的進展，是現代人的福音，是人類文明璀璨成果的恩賜，也是人文精神最美好的展示。早期博物館主要的功能是收藏，收藏珍貴的寶物或藝術品，往往是皇室貴冑的禁臠。文藝復興之後，歐洲的情況逐漸改變，到了十八、十九世紀，開始出現有限度開放給公眾的博物館，如大英博物館、烏菲齊美術館、羅浮宮、聖彼德堡的冬宮等。20世紀之後，博物館開放給公眾已經成了現代公民社會的潮流，中國各地的公眾博物館也如雨後春筍，在神州大地湧現。」

鄭培凱說，現代公眾博物館的出現，與建構現代國家的理念是息息相關的。歐美國家對博物館的重視，展現了國家政策認識到社會教育的功能，以潛移默化的方式，通過展示歷史文物背後的文化傳統，以及科學知識所體現的文明進展，潤物細無聲，凝聚人們的國族文化向心力。21世紀以來，中國博物館的發展極為迅速，促成知識普及，帶動社會尋求新知的興趣，豐富了人們文化生活。博物館為一般群眾提供開放的思維空間，同時超越體制教育（考試）的限制，讓人們思考文化意義，發揮創意，創造未來。要更多的發揮博物館的社教功能在傳承傳統優秀文化、樹立文學與藝術典範、探索宇宙奧秘和生命的意義等方面的作用。

香港故宮文化博物館館長吳志華。

香港故宮文化博物館館長吳志華說：「香港是祖國通向世界的『南大門』，連接中華文化與世界文化橋樑紐帶，香港故宮文化博物館的落成，一定能讓香港融入國內國際的文化雙循環。將來攜手合作，一起推動中華文化走向世界。」談及為何要在「東方之珠」建「故宮」，吳志華指出，一方面，北京故宮博物院需要開拓新的展示地點，拓展國際交流與合作，並提升其在國際上的影響力；另一方面，香港希望在本土文化藝術範圍以外尋找新的發展空間，香港故宮文化博物館正好彌補了香港現有博物館格局的不足，豐富香港的文化視野。

吳志華認為，香港故宮文化博物館不是北京故宮分館，在營運及策略上是獨立自主的，在架構上屬於西九文化區管理局。它和北京故宮博物院的關係，是「夥伴合作的關係」，可以說是朋友，也可以說是兄弟。他們提供展品給香港，將來節目上、展覽上需要專業意見與資源，會協助香港。兩地會合作辦展覽、研究、教育活動，會合作展開對外交流事務，目標是用香港做平台，讓故宮文化在國際上傳揚得更好。

香港故宮博物館是由北京故宮博物院（圖)和香港西九文化區管理局合作推動的文化項目，是故宮博物院境外首個故宮項目。（資料圖片)

吳志華說，「思考香港故宮文化博物館的發展，其實就是思考香港文化與中國文化及世界文化的關係，這關係到我們整個城市的發展」。他強調，要以世界眼光推動故宮文化的傳播，這個命題在今天尤顯重要。他說：「文化是互通互融的，人類文明的進步是不同文化交流所推動，我們須平視世界。香港故宮要做的，就是要展示文明的對話、文化的交流。我們把世界不同的文化帶到香港、帶到內地，比如中亞、南亞、南美洲的文化。我們這個館就是和故宮攜手合作，把中國文化推向世界，把世界文化帶到中國。我們雖然沒有北京故宮那些藏品，但我們有的就是團隊、視野空間、網絡，能實現我們的理念，如果成功的話，能給推廣故宮文化留下歷史價值。」

（轉載自2021年香港書展特刊。本文不代表藝文格物立場）

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