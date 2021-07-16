書展2021｜香港書節創辦人伍自禎　開網上書店搞POD進駐書展

有些時候，當你以為已經行到絕路，殊不知柳暗花明又一村，一切又再重生，不知是吉是凶，總算有條路給你再闖一番。

文：伍自禎



參與了出版業十多年，一向都以玩票性質小出版社身份，拿自己辛苦賺回來的血汗錢，投放於明知一定會蝕本的書刋上，當某一年手頭鬆動，又會拿錢出來在書展租攤位自娛，一直就是以這種無拘束的享樂心態參與書展。

直至2019年前後，香港一切轉變……之後，打亂了這個世界的新冠病毒，更令我的正職完全停工。本來以為我的所謂出版事業就此終結，但想不到，這個時候，我再次邂逅了「按需印刷」（Print On Demand） ，這一次，我深深的迷戀了這種印刷模式，放是，今年書展，我將會出版十本新書。

曾經有出版經驗的人都知道，以小出版社的人力物力和財力，要在半年內出版十本書實在不容易，加上要建立以 POD模式作出版的網上書店和籌備書展的攤位，背後其實是要努力在正職上掙錢以維持這份副業，於是乎，在不可理喻已成為日常的生活裏，當每天都有朋友離開這個城市之下，我卻瘋瘋癲癲地沉迷在我的出版工作，也為書展每天忙這忙那。

曾經有一個晩上，如常地對着電腦對稿，突然，我放軟了手腳，靜靜地躺下。這一刻，有點懷疑自己正以這種生活作麻醉，在沉鬱的都市裏，以另一種迷幻的狀態去生活。

第二天，醒來，又再瘋瘋癲癲……

伍自禎｜「藍藍的天」總編輯，「草田」網上書店創辦人。跨媒體體創作人，從事影視製作、出版和展覽策劃等工作。2003年創辦了「香港書節」（香港渣打書節），2021年開設了以按需印刷作出版模式的「草田」網上書店。



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