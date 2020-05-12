中國即日起暫停進口逾三成澳洲牛肉　外交部：違反檢驗檢疫要求

有澳洲傳媒披露，中國在周二（12日）起暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉，佔整個澳洲對中國牛肉出口的35%。 中國外交部發言人趙立堅在同日的例行記者會證實上述消息，並指原因是中國海關連續發現多批次的進口澳洲牛肉，有違反中澳主管部門共同確定的檢驗檢疫要求。

趙立堅指，為保障中國消費者健康和安全，中國遂決定即日起暫停接受4間澳洲企業肉類產品的進口申報，並已就此通報澳洲的主管部門，並要求澳洲全面徹底調查原因並作出整改。

中國暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉，佔整個澳洲對中國牛肉出口的35%。（資料圖片）

值得一提是，中澳關係近期有所緊張，事緣澳洲政府呼籲要對新型冠狀病毒肺炎疫情的起源展開獨立調查，總理莫里森（Scott Morrison）並強調，調查並非不是針對任何國家，而是防止類似事件再次發生。中國駐澳洲大使成竟業其後回應指，中國消費者可能會此事抵制澳洲的牛肉、葡萄酒、旅遊及大學，被澳洲政府官員批評是「經濟脅迫」。

另據澳洲傳媒《ABC》報道，4間被暫停進口的澳洲屠宰場中，有3間來自昆士蘭州，一間來自新南威爾士州。報道並引述貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，澳洲政府是在日前才接獲通知，中國解釋原因是與標籤及衛生證明要求有關。伯明翰認為，中國的做法是出於「高度技術性的問題」，其中一些問題甚至可以追溯到一年多前，相信與澳洲近期呼籲獨立調查新型冠狀病毒肺炎疫情的起源無關。

其中一間被中國暫停進口的澳洲屠宰場。（資料圖片）

但另一方面，受訪的南昆士蘭大學中國貿易專家Ben Lyons就認為，中國正在與澳洲進行「外交博弈」，「我認為這是幾個不同方面加大角力的案例，生產商做錯了甚麼。」Ben Lyons又稱，澳洲在與中國談判以破除困境時有優惠，中國亦非外界所想般對所有事都「精心策劃」，例如其中一間屠宰場是中國有份投資。此外，現今的中國已不再擁有世界9%的可耕地，澳洲有很多東西是中國所需要，「他們在勞動力方面也有很大的問題，他們在生產率方面也有問題。」

（綜合報道）