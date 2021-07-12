馬屎埔滅村　留守村民指安置遙遙無期：無上樓時間表

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-12 19:33

新界東北發展計劃已展開，位於粉嶺的馬屎埔村仍有約70戶仍未搬遷，有部份住戶是屬於第二期發展計劃，即最遲2023年便要搬走。有第一期發展範圍的村民指，現時仍有10多戶村民因為仍未有上樓時間表，決定留低，批評政府「故意為難」收地。

馬屎埔村關注組發言人陳伯提到，政府採取「先清拆、後安置」的態度，即使今天已屆收地最後限期，但政府這對受影響居民仍未有完善安置計劃。

村民盧先生指出，政府在上樓申請的資產審查等候時間十分長，又批評缺乏上樓時間表。

另一村民關貴漢指，政府於5月底突然派人突擊清拆，在家前剪鎖拍門拍窗，要求居民15分鐘內離開，家內外的傢俬等當廢物被搬走，當天共四家居民被驅逐，村民回想當日情況仍心有餘悸、提心吊膽，不知道何時政府會再派人突然收地。

關注組又指，政府要求所有參加補償計劃的村民提供居住年期證明，如水電費單、銀行存摺等，但馬屎埔村在90年前並沒有信箱，所以村民會將住址證明等寄到親戚家中或某些聯和墟店舖。不過，政府表示如果是上述個案，只會承認於2014年凍結資產時的證明，因此補償只會計算14年至18年的居住年期。事件經過多番投訴及斡旋後，最後政府讓步，選擇承認僱主證明書或勞資受僱合約。村民盧先生指出，政府沒有周詳考慮如何才能在最短時間完成登記，白白浪費3個月時間解決分歧，令部份村民拖延至上星期仍未獲派樓。