新界東北│半百政府人員突襲馬屎埔村收地　村民不滿沒如期通知

撰文： 陳康智 馮國良 最後更新日期： 2021-01-28 20:13

馬屎埔村位於新界粉嶺北部，村民大多於50年代從廣東移民並落葉生根，村內不少家庭均以種田維生。惟自90代開始，村內約8至9成土地均被恒基地產收購，政府後來亦推出新界東北發展計劃執意收地；部分村民多年內均堅持留守家園，與有關部門的矛盾紛爭不斷。 今日（28日）下午近2時，村民表示有地政總署、土木工程署及警方共動員近半百人到馬屎埔村收地，與留守的村民對峙，現場一度氣氛緊張。香港01正向地政總署查詢事件。

今日（28日）下午近2時，地政總署、土木工程署及警方等部門，共動員近50人到馬屎埔村收地。（馮國良攝）

有工人於村內蕉田圍起鐵絲網。（馮國良攝）

馬屎埔村環境關注組由村民組成，成員之一的盧先生今日目擊近半百人到達村落收地，人員包括地政總署、土木工程署、民政署、顧問公司、承建商及警方不同小隊的成員，更一度有防暴警員於村內駐守。

盧先生續指，政府於2019年曾在村內張貼告示，指將於必須遷出前3個月通知住戶。有關部門於去年7月﹑9月﹑12月及今年曾個別通知部分住戶離開，惟有農民於數日（22日）前方接到通知指於25日必須搬遷，認為有關部門背棄諾言。

地政署於2019年曾在村內公告，指將於住戶必須遷出前3個月通知住戶。（馮國良攝）

另一方面，村民趙先生昨晚發現其香蕉田內的蕉樹被人全部劈斷，一棵不剩，遂報警處理，惟警方稱今日早上才方便處理案件。趙先生於80年代從江蘇來港結婚生子，並在馬屎埔村一直居住至今。收地在即，他表示仍未有地方安置容身。

香港01就收地一事正向地政總署查詢。

蕉田被夷為平地。（村民提供圖片）