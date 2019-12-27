【新界東北】馬屎埔村民抗爭20年　入稟申司法覆核：對抗不公義

走進粉嶺馬屎埔村，映入眼簾的農田、隨處可見的貓隻，與一路之隔的大型私人屋苑，就像置身平行時空。隨著新界東北發展計劃推展，恬靜的農村將面對推土機步步進迫，但仍然有村民選擇留下堅守家園。 「最終都係要走，只係想將理念宣揚，希望政府有覺悟。」於馬屎埔村出生、長大的關貴漢，在這條村生活逾數十年，見證由熱鬧步向寂寥。作為村內環境關注組召集人，他多年來嘗盡各種抗爭手段，最近再就發展計劃提呈司法覆核。他坦言只為對抗不公義，更不諱言有「攬炒」意味，「當你做晒所有野都唔能夠改變，呢個係唯一辦法。」

關貴漢的家位於馬屎埔村口位置。（高仲明攝）

位於馬屎埔村口不遠處的一座農舍，農田種有各款蔬菜，關貴漢在這裡已居住逾60年。他的父親由40年代起居於馬屎埔村，寧靜的農村為他出生地、成長地。隨著發展計劃出爐，推土機進場，恒基的地盤更座落在他的家園旁，多年來飽受噪音、滲水影響，「浸死晒農地，浸埋入屋。」

關貴漢的農地旁，正正被恒基的地盤包圍。（高仲明攝）

90年代成立關注組 飽受滋擾

儘管生活受影響，但他仍然堅持，他憶述當年抗爭路的起點，「個時搞關注組係對抗環保城計劃，當時係針對政府，之後輪到地主收地。」前特首董建華的環保城計劃最終胎死腹中，到曾蔭權年代重提新界東北發展，多年來他聯同其他村民以不同手法抗爭，過程中更飽受黑社會騷擾，「毒死我隻狗、大閘又被人鎖住。」

他續稱，90年代村內有超過200戶居民，到現時只剩約10戶，歷盡農村變遷的他坦言感受唏噓，「黑又搞你唔到咪告你囉，好多人都搞唔掂。」

關貴漢現時一家六口居於馬屎埔村，包括其九旬的母親。（高仲明攝）

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為抗不公義 拒接受賠償方案

政府年前曾加強政府收地的特惠補貼及安置安排，包括放寬寮屋戶的特惠津貼由上限60萬元，增加至現時的120萬元。關貴漢依然未有接受相關安排，坦言「好似覺得好唔公義。」，「如果收翻土地就算起私樓，都要後生仔女能夠負擔，（依家）就算起公屋都將後生仔女拒之門外。」他又批評政府相繼推出不同的方案，相關的做法分化、恐嚇村民。

盼令政府有所覺悟

5年前立法會審議新界東北前期撥款期間，曾經發生佔領立法會事件，回看近日社會反修例風波，關貴漢坦言充滿當年的影子，「當時講不遷不拆都有攬炒的意味。」

政府收地在即，關貴漢日前聯同陳伯等村民，就發展計劃申請司法覆核。結局仍是未知數，惟關貴漢卻不感樂觀，坦言「最終都係要走」，只盼望能藉行動對抗制度的不公義。他稱行動為對抗社會對住屋的觀念，令政府能有所覺悟，「唔係多人成為業主，就可以令社會安定繁榮。」

當你做晒所有嘢都唔能夠改變，呢個（攬炒）係唯一辦法。 馬屎埔環境關注組召集人 關貴漢