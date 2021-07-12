TG頻道現煽惑犯罪言論　包括燒警察宿舍　頻道管理員爭議其刑責

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-12 20:22

通訊程式Telegram前年出現一個名為「SUCK Channel」頻道，並曾發出多項煽惑他人破壞及縱火等訊息，其中一個疑有份管理這頻道的男子，被控25項煽惑罪名，案件今(12日)在區域法院開審。控方開案陳辭指，該頻道在2019年曾發出的數十條訊息中，有呼籲人燒警察宿舍及在高鐵站妨擾等。辯方卻指該些訊息並非被告所發，將爭議被告是否需負法律責任。

涉煽惑他人作多種罪行

被告伍文浩（26歲，電腦技術員）被控25項罪名，指他串謀煽惑他人干犯多種罪行，包括刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品、及為使他人身體受嚴重傷害等，上述罪行涉及至少42條訊息。另有18項交替控罪，涉及至少18條由被告發出的訊息，屬非法煽惑他人干犯不同刑事罪行。

涉案頻道2019年8月成立

控方開案陳辭指，有人於2019年8月20日在Telegram建立一個名叫「SUCK Channel」的公開頻道，該頻道多次發布訊息，鼓勵網民干犯刑毀和縱火等刑事罪行，該頻道只有頻道擁有者或管理員才可發布訊息。

被告稱未有在頻道發言

被告去年8月26日在紅磡邨紅暉樓外被捕，他表示前年10月在連登討論區認識了一個網友，該網友給他一個名為「SUCKER」的帳戶和密碼，他以自己手機登入使用，控方指被告曾透露該帳戶有份管理SUCK Channel，但他並沒有在該頻發言。截至被告被捕當日，該頻道約有11萬人訂閱，有逾2萬條訊息，均由「Pat」、「SUCKER」及「Captian」三人所發布。

警方檢取的被告的手機，發現他安裝了兩個Telegram程式，其中有一個左下角有橙點，橙點的登入用戶名稱為「C」，另一個則是「SUCKER」。前者管理員為「C」和「Chifan」，後者是「Captian」和「Chifan」，「C」和「Captian」為同一用戶。

多個用戶曾在頻道內發訊息

警方及後刪除頻道內的所有訊息，解除雙重認證碼，及匯出訊息。控方指，多個用戶在頻道發布大量非法煽惑他人犯罪的訊息，被告作為該頻道的擁有人和管理員，有權在頻道上發布、修改和刪除訊息。他亦曾以「SUCKER」名義於頻道發布至少18條非法煽惑的訊息。

訊息涉煽惑中大暴動

控方稱頻道內煽惑他人所犯的罪行包括在警察宿舍縱火，而由被告帳戶發出的訊息，則包括：「為聽日11.13晨曦行動繼續罷工鋪路」，和「燒狗宿舍」等，另外亦有串謀煽惑他人在西九龍高速鐵路站公眾妨擾，及提及「封印高鐵大行動」等。另有其他用戶發出如「掟黑警氣油彈」等訊息，控方指這訊息顯示被告串謀煽惑他人在香港中文大學一帶參與暴動。

辯方將爭議被告刑責

辯方表示將爭議被告的法律責任，指被告沒有發布相關訊息，他的不作為不代表有刑事責任，他們亦會就Telegram的運作會再探討，又舉例稱，若有多人均擁有一間放有毒品房間的鑰匙，管匙者不代表是藏毒；又稱，若在一禮堂內有人輪流上台發表煽惑言論，打瞌睡的看更沒有管理場地是否也屬串謀犯罪。

控方將傳召警方這方面專家作證

控方稱他們會傳召高級督察陳鴻以專家證人身份作供，他隸屬警隊內網絡安全及科技罪案調查科，亦是Telegram專家，另外亦會呈上總督察陳慧思所寫的專家報告，以解讀自2019年6月示威者使用連串違法和暴力示威相關的術語。案件明天續審。

案件編號：DCCC 212/2021