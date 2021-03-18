以金正恩網名號召包圍新屋嶺　工人原判社服令被指過輕　改囚13月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-18 15:11

建築工人涉以網名「金正恩」，在Facebook群組上發佈多篇帖文，涉煽動包圍新屋嶺，就煽惑他人非法集結罪被判160小時社會服務令。律政司認為判刑過輕，提出刑期覆核，並在今日（18日）聆訊時提出，即使非法集結沒有發生，法庭也要考慮如果真的發生會引致的後果，上訴庭法官質疑事件未發生，如何考慮規模、後果，律政司則建議可考慮Facebook群組內有達1萬至2萬人，有法官仍質疑此說法。不過，上訴庭最終認為原審出錯，改判被告監禁13個月。

稱發貼文只為呃like

被告潘榕偉（37歲）被裁定煽惑他人非法集結罪成，早前遭判160小時社會服務令。有關案情指，被告以「金正恩」作為Facebook帳戶的名字，涉案時間在Facebook群組發布了多段帖文，包括4段關於示威者在新屋嶺被侵犯或虐打，甚至被殺的帖文，但被告承認帖文內容屬虛假，發帖文只為發洩和「呃like」，文中所提「黑警朋友」的事件屬虛構。

被告潘榕偉涉犯案經過。(詳看下圖)

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控方建議當事情已發生作起刑點

律政司代表陳詞指，本案控罪判刑時應考慮，有關非法集結如果真的發生會引致的後果，但首席法官潘兆初向律政司代表澄清，是否有人被控煽惑謀殺，但謀殺事件未發生，是否也應考慮判煽惑者終身監禁。律政司同意這是控方立場，並強調要即使事件未發生，也可以事情已發生作判刑起點。

上訴庭指事情未發生難知規模後果

潘官質疑，非法集結未有發生，法庭無法得知集結規模、後果，律政司進一歲解釋，涉案Facebook 群組有達1萬至2萬人，法庭可以此人數作判刑起點考慮，再考慮事件未發生，予以下調，但3位上訴庭法官對此說法提出質疑。法官彭偉昌更提出，若有人在電視鏡頭前講有關說話，受眾達百萬，「咁又點呢？」

律政司指，互聯網也是其中一個加刑因素，被告亦以虛構說法引起仇恨，背景某程度上接近煽動罪背景。

辯方反駁網上煽動無即時性

被告的大狀則反駁，若以黃之鋒案為例，有人在現場進行煽惑行動，或能引起即時後果，反之互聯網卻沒有即時性，質疑在互聯網上進行煽惑是否一定比現場來得嚴重？

大狀承認，被告是不負責任的網絡使用者，但原審裁判官判刑時，已考慮所煽惑的集結會有暴力元素、被告虛構事件的元素，望法庭考慮被告有悔意、已進行40小時社會服務令等因素。

上訴庭指案情嚴重須判入獄

上訴庭最終認為原審出錯，本案情節十分嚴重，亦涉針對法紀及執法人員的攻擊，考慮到對公共秩序的破壞、風險，即使被告沒案底，也要判監13個月。

案件編號：CAAR16/2020

律政司就反修例運動案件提判刑覆核的主要案件。(詳看下圖)