醉娃疑遭兩男3度強姦　覺被侵犯續入睡　被告反指「條女自願」

18歲少女應一名男網友邀請到酒吧消遺，兩人各帶同一名同性朋友出席。惟少女喝過包括伏特加等飲品後酩酊大醉，期間疑遭人帶到酒店3度強姦。當晚赴會的兩男否認指控，案件今(12日)在高等法院開審。控方案情指，少女當晚因酒醉，醒來發現身處酒店未穿內褲，她只記感到曾被抬上的士，及在其中一次被姦時，感到有人把陽具插入她的下體和口內，但隨即又再入睡。男網友被捕後卻稱：「我無強姦，係條女自願。」



3項強姦在兩個不同地點發生

兩名被告：王子健(24歲，地盤工人)和陳之寧(23歲，文員)。兩人各被控1項強姦罪，指他們於2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈某層強姦案發時18歲的女事主X。首被告另被控1項強姦罪，指他於同日在灣仔立興大廈百佳酒店強姦X。

首被告王子健(白衫)和次被告陳之寧(黑衫)否認強姦18歲少女X。(朱棨新攝)

事主與首被告玩手遊認識

事主X今透過視象系統作供，指於2019年初透過手機遊戲結織首被告，其後兩人透過微信聯絡。期間，首被告曾相約X，但X未有應約。

至2019年8月18日晚上，X和另一名女性朋友外出，期間收到首被告訊息相約飲酒。X同意，並和朋友到尖沙咀赴約。兩人到達約會地點，見到首被告和他一名朋友。四人到一間酒吧飲酒，並曾喝伏特加。

曾感到被人抬上的士

X醉酒並嘔吐，期間感到被人抬上的士，之後沒有記憶。她再有記憶時已在床上，感到下體好像被陽具插入，以及有人把陽具放入她的口中，惟她隨即再入眠。

X醒來後發現僅穿上衣，未有穿著內衣褲，首被告睡在她身邊，X才發現身處酒店。X從地上拾起其衣物到廁所穿上，然後離開。她形容當時感慌張，想第一時間「逃離」。她返家後，把事件告知男友，同日報警。

事主體內有兩被告DNA

控方開案陳詞補充，次被告為一同飲酒的男子。他當時持有首次控罪地點辦公室的鎖匙，首次被告在該處和X各有一次性交。控辯雙方同意案情指，首被告被捕後，在警誡下稱：「我無強姦，係條女自願。」此外，法醫檢查X時，在X的陰道內發現兩名被告的DNA。

案件編號：HCCC146/2020