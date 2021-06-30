繼父兩度強姦繼女　官斥藉身份行淫慾之惡令人憤慨　判囚12年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-30 15:13

港男和內地女子結婚後，涉多番在中港兩地住所，性侵妻子與前夫所生的年幼女兒。繼女作供時透露，她曾向繼父說「不」，惟繼父卻稱：「玩你比玩其他女人舒服。」。被告在與警方的會面錄影中，也直言聚妻因見對方女兒得意。他原被控強姦、雞姦等9罪，經審訊後陪審團只裁定他兩項強姦罪成，今在高等法院被判入獄12年。

法官判刑時指，被告假繼父之名，行淫慾之惡，嚴重違反作為繼父的誠信。事件對事主X和其母親造成難以想像的傷害，令人憤慨。

妻指被告婚後有異常性要求

法官判刑時引述報告，透露X有嚴重創傷後遺症徵狀，回想事件感憤怒，影響睡眠、專注力等，自我形象低落，對他人失去信心，有自殺念頭。母親Y的報告顯示，被告婚後對性有異常要求。她亦有創傷後遺症徵狀，和有自殺念頭。

官稱事主受委屈難以想象

法官又指，就被告被裁定的兩罪而言，涉案時間達三年，當時X介乎10至13歲，其所受委屈難以想像，對其身心構成長遠的影響，必需嚴懲。同時，法庭亦考慮被告在案中沒有使用安全套。

原被控9罪只有兩強姦罪成

被告57歲，在港任地盤工人。他原被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為等9罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

審訊期間，法官裁定發生於內地的1項非禮罪，表證不成立。而餘下8罪，陪審團裁定被告兩項強姦罪成，該兩次事件於2016年7月在內地發生，及2019年在港發生。

案發經過。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

回內地探事主母女時犯第一案

案情指，X為母親Y和前夫所生的女兒，一直居於內地。而被告和Y於2012年在港結緍後，X和Y仍居於廣東汕尾市海豐，被告於周末或假期才到海豐留宿。

被裁定罪成的其中1項強姦罪發生於2016年7月，X在海豐單位的房間遭被告強姦。性侵期間，X的表妹拍其房門，X便謂：「妹妹嗌梗我地」，然後趁機離開。

曾叫事主為他生孩子

X和Y於2017年8月取得單程證，來港定居並搬至被告的土瓜灣住所。而另一項被裁定成立的強姦罪，指被告於2019年1月，在土瓜灣住所強姦X。

X亦在錄影會面指，被告向她講「核突野」，如「玩我比玩其他女人舒服」，以及叫X替他「生BB」，這樣便「可以有奶」。

X曾供稱被告要她扮呻吟聲

此外，X又指控被告性侵及強姦她時會播放色情片，要X學習片中的性愛動作，並模仿女優的呻吟聲。而陪審團裁定相關控罪不成立。

而X亦指控於2019年2月，在海豐度新歲時遭被告摸胸，相關兩項非禮罪亦被裁不成立。惟X向Y投訴遭非禮，Y最終在港報警，被告於2019年3月被捕。

案件編號：HCCC95/2020