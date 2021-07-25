受虐童易早熟　9歲童自行買菜煮飯　兒科醫生：令人好傷心

父母總昐孩子能早日獨立自理，不過「虐兒偵探」醫生陳鳳英指，過早成熟屬不正常心理發展，亦是不少受虐兒童的特徵。「尤其係自理能力較高嘅小朋友，佢哋談吐行為好似大人，但其實智力仍然係小朋友。」

「呢個世界無人係贏在起跑線，但有班人出世時已經輸咗。」她曾遇過一個單親家庭，9歲的孩子每日自行買菜煮飯，兼照顧5歲和1歲半的弟妹。另有一名9歲孩子遭吸毒的母親冷待，分居後常掛念母親，更在電話嚷著可照顧她。陳鳳英哽咽道： 「小朋友咁樣講令人更加傷心，我講起都會喊。」



陳鳳英處理虐兒個案接近10載，其中一宗讓她深刻的案件是警方早前破門進入一單親家庭，母親無精神問題但非常「頹廢」，家居猶如垃圾堆。9歲的孩子竟每日自行買菜煮飯，兼照顧5歲和1歲半的弟妹，協助他們洗澡。有關人員調查時發現，1歲半嬰兒的頭部有灼傷痕跡，9歲童立即說是自己的責任，強調和媽媽無關。

另一宗個案亦涉及一名9歲孩子。他年幼已經歷父母離異、母親吸毒，由婆婆照顧，因過度活躍及專注力不足獲轉介求醫。即使母親對孩子一直態度惡劣，但孩子仍然很想念媽媽，「佢會打畀媽媽講好掛住佢，仲話自己可以照顧佢。」陳鳳英指，虐兒對兒童的心理影響遠不止「好嬲媽媽」，過份早熟亦是不正常心理發展，她哽咽道： 「小朋友咁樣講令人更加傷心，我講起都會喊。」

陳鳳英解釋，由於受虐兒童長期未得到適切照顧，心理影響使他們肩負父母的責任，照顧弟弟妹妹，甚至倒過來保護父母。她形容，「尤其係自理能力較高嘅小朋友，佢哋談吐行為好似大人，但其實智力仍然係小朋友。」她亦指，有些受虐兒童盡力做好生活所有事項，希望搏取父母愛錫，因此表現成熟。