機場搬運工染Delta病毒　疑與隱性帶病俄羅斯機組人員同艙受感染

本港新冠肺炎疫情持續，日前一名機場搬運工人（個案編號11952）確診，他帶有L452R變異病毒株。當局經基因排序後，發現患者帶Delta變異病毒株，與其他4宗來自俄羅斯輸入個案有關。

當局指，患者在潛伏期間，有一名由莫斯科抵港的機組人員確診，雖然兩人無直接接觸，但他曾身處涉事機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內，有可能從其他沒有被診斷出確診的機組人員感染。



機場搬運工經基因排序，發現與4宗俄羅斯輸入有關。（資料來源）

增1宗輸入 累計11,953宗確診

衞生署衞生防護中心公布，今日新增一宗輸個案，患者是一名27歲女士（個案編號11953），從柬埔寨來港，帶有N501Y變種病毒，報住石塘咀香港JEN酒店，本港累計有11,953宗個案。本港今日初步確診少於5宗，暫未見與本地個案相關的新增個案。

衞生防護中心表示，日前確診的個案編號11952患者，涉及L452R變異病毒株，該病人於香港國際機場擔任搬運工作，主要於停機坪工作。基因排序顯示，個案屬Delta變異病毒株，但與於機場擔任地勤，同樣感染Delta變異病毒株的個案11902並不吻合。

機場工人行蹤全覽。

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曾與數名回航莫斯科機組人員逗留機艙

根據個案11952的病毒基因分析，患者與其他4宗來自俄羅斯輸入個案的基因組有關，包括貨機航班RL9933的機組人員個案11947，曾往該航班工作的個案11952、6月16日自俄羅斯抵港的貨機人員個案11887、以及6月29日來自俄羅斯的夫婦11926及11938。

根據中心最新的流行病學調查顯示，個案11952於潛伏期間曾處理的航班中，曾有航班有發現確診個案，涉及病人編號11947個案，該患者是本月6日，經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。

雖然染疫機場搬運工與該染疫機組人員11947個案，並無直接接觸。但搬運工曾身處涉事客機的機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內。中心估計，搬運工可能從該俄羅斯抵港航班中，其他沒有被診斷出確診的機組人員中受感染。中心正與海外衞生當局跟進個案，進一步調查仍在進行。

中心又指，過去14天（6月29日至7月12日）累計報告31宗個案，包括一宗源頭不明的本地個案、29宗輸入個案和一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

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