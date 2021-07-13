新冠肺炎．7.13｜搬運工染Delta變種　基因與俄羅斯輸入個案有關

本港相隔24日後，昨日（12日）再度錄得「零確診」，沒有本地和輸入確診個案。衞生防護中心今日（13日）公布，本港新增一宗輸入個案，患者來自柬埔寨。

此外，衞生防護中心指，經調查後發現日前確診的機場搬運工人，屬Delta變異病毒株，基因分析發現與其他四宗來自俄羅斯的輸入個案的基因組有關，而搬運工人於潛伏期間曾處理的航班中，有一宗確診個案涉及7月6日經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。雖然兩人並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內，估計可能從該俄羅斯抵港航班中其他沒有被診斷的機組人員感染。



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新冠疫苗｜路透社稱復星索取接種者資料 港府極度遺憾：嚴重失實

【23:48】路透社周二（13日）報道稱，台灣早前與復星商討採購復必泰疫苗時，復星曾提出合約範本，指要參考香港協議內容，蒐集疫苗接種者的相關個人醫療資料。香港政府晚上回應稱，該報道嚴重失實，感到極度遺憾，強調特區政府與復星簽訂的協議中，並無條款涉、賦權或容許復星及任何第三方蒐集、取覽，或任何方式獲取接種者的個人資料。

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針送院 威院致歉 將檢視注射程序

【23:38】TVB歌手谷婭溦昨日（12日）在馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，護士將空針插入其手臂，在注射前發現並立即抽出針咀，及後谷婭溦因不適被送院。

威爾斯親王醫院今日( 13日）晚上就事件發聲明，承認的確為注入疫苗就施針，不過隨即已將針筒抽出，其後重新注射疫苗，院方就事件向病人致歉，並指會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。

強制檢測｜移居澳洲確診男到訪4餐廳、2體檢中心須再次檢測

【22:55】早前衞生防護中心接獲澳洲衛生當局通報，一名52歲港人抵達澳洲三後確診，並驗出L452R變種病毒。食物及衞生今日（13日）公布，他曾到訪的六個指明地方需要再次進行檢測，當中包括4間餐廳及2間體檢中心。

另外將軍澳富康花園德寶國際幼兒園爆發流感及上呼吸道感染個案，亦被納入今日的強檢公告。

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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新冠疫苗｜今5.97萬人打針 接種率升至39.2% 14人昨副作用送院

【22:44】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（13日）踏入第138日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.97萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有266.47萬人，佔12歲或以上人口的39.2%，當中已接種2劑疫苗的人數有185.35萬人。另外有30,900人預約了接種時間。

醫健通可顯示疫苗接種二維碼 食環署提醒使用者更新程式

【22:27】食物環境衞生署發言人今日（13日）表示，因應「醫健通」流動應用程式可顯示新冠疫苗接種紀錄二維碼，食環署已相應更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，以供使用者讀取載於「醫健通」應用程式上的二維碼。而599F章下指明的處所負責人，須使用政府提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客載有本地新冠疫苗接種紀錄的二維碼。

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針 聲稱暈眩乏力送院 檢查無大礙

【18:40】據了解，女歌手谷婭溦昨日（12日）在馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，護士將空針插入其手臂，在注射前發現並立即抽出針咀，及後谷婭溦因不適被送院。谷婭溦昨晚在其社交媒體instagram帳戶表示，要「喝個湯壓壓驚」。

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新冠疫苗｜許樹昌稱第三針屬言之尚早 團隊將研同款針或溝針更佳

【18:05】輝瑞和BioNTech藥廠早前計劃向監管機構申請授權，為民眾接種第三劑新冠疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，所有人需要打第三針的說法屬「言之尚早」，但暫時已有數據顯示，部份人士如做過器官或骨髓移植、患癌症病人、服食減低免疫力的病人，打針後產生的抗體較低，而其他人士不用急須打第三針，更指藥廠可能有商業考慮。

他又指，8月至9月將與團隊開展研究打第三針後的免疫反應，以了解打同一款藥廠的針抑或是「溝針」效果較佳。

研資局今年為2021/22年度主題研究計劃特別額外撥款1億。（盧翊銘攝）

書展2021｜參展商達763間 已打針市民可享免費入場或折扣優惠

【16:44】一年一度書展去年因疫情而取消，相隔一年，書展將於明日（14日）在會展開鑼。香港貿易發展局副總裁周啟良今日(13日)表示，今年一共有763間參展商，與去年原訂的多3.1%，整體規模增5.2%。

在《國安法》生效後，首度迎來書展，周啟良表示，貿發局無權審查展場內的1書籍，亦未收到相關部門通知指會到場巡視，不過如接到投訴，會通知參展商，而最終是否下架，由參展商決定。他相信場內仍會有政治書籍。

另外，疫情下書展亦有一定限制，周啟良提醒，如未有預先購買門票到場，就只能以八達通直接拍卡進場，提醒市民各自攜帶有足夠餘額的八達通。

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【15:35】衞生署衞生防護中心公布，新增個案為一宗輸入個案，患者為一名由從柬埔寨抵港的27歲女子。

另外，日前確診的50歲機場搬運工人（個案11952），根據基因分析，樣本與其他四宗來自俄羅斯的輸入個案的基因組有關，包括個案11947（貨機航班RL9933的機組人員，個案11952曾往該航班工作）、個案11887（6月16日自俄羅斯抵港的貨機人員）、11926及11938（6月29日來自俄羅斯的夫婦）。

機場搬運工染Delta病毒 疑與隱性帶病俄羅斯機組人員同艙受感染

據中心最新的流行病學調查顯示，機場搬運工人於潛伏期間曾處理的航班中，曾發現一宗確診個案11947，涉及一名於7月6日經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。雖然個案11952與個案11947並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內。

初步確診個案少於5宗。

新冠疫苗｜安老業界100萬大抽獎 鼓勵院舍員工打針 今晚起報名

【15:10】新冠肺炎疫情仍未結束，安老業界為了鼓勵業界員工接種疫苗，香港安老服務協會在未來一個月，為業界推出總價值超過100萬元的大抽獎，包括60萬元的黃金，超過40萬元電器消費券、超市消費券、酒店住宿及餐飲券等。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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【14:15】據了解，本港今日沒有新增源頭不明個案，政府不設疫情記者會。

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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何栢良籲一般市民暫不用考慮打第三針 惟特殊組別人士須考慮

【11:24】早前有傳媒報道，政府正探討未來需打第三針疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在電台節目指，一般市民大眾暫時不用考慮第3針，除非有職業因素或有計劃到訪高危地方。不過，特殊組別人士由於打兩針後，很大比例無抗體反應，故政府可建議相關人士打第三針。



他又指，若已接種兩劑疫苗，參考全球數據，有病人的病情較輕微，而預防重症、死亡的成效亦達九成或以上。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

崔俊明料港府要與藥廠商討採購第二代疫苗 打第三針只是時間問題

【09:18】科興和復必泰疫苗現時都須接種兩劑。早前有傳媒報道，政府正探討未來需打第三針。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（12日）在電台節目表示，以復必泰疫苗後，抗體可留在身體6至9個月，加上病毒變種，故若第3針加入應付變種病毒的能力，可加強保護力，「所以打第3針係時間問題，其實都要準備。」



他又指，若首兩針注射科興，而第三針接種復必泰，可望增加其有效率，「復必泰整體有效率去到9成或以上，所以可以扯高科興。」

昨日總覽：新冠肺炎・7.12｜相隔24天 本港今天本地及輸入再次「零確診」

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梁子超：政府不宜鼓勵港人來往疫情風險較高地區 增輸入病毒風險

書展2021｜聯合出版社200萬元書券抽獎 打針成年港人可參與

▼7.10黃大仙金鳳街1-3號封區強制檢測▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

