浸大：考慮各種因素停頒一個紀錄片獎項　上屆由《地厚天高》得獎

港區國安法成立一周年，港府上月突然修訂《電影檢查條例》指引，列明任何影片不應有可能煽動或干犯《港區國安法》罪行的內容。

浸會大學今日（13日）向《香港01》確認，考慮到各種因素，本屆傳理學院的「張國興傑出青年傳播人獎」將不頒發紀錄片組奬項。該獎每兩年一度，自2007年舉辦至今，是香港傳媒界近年重要獎項之一，上屆紀錄片組別由以本土民主前綫前發言人梁天琦為主角的《地厚天高》獲得大獎。



浸會大學表示，考慮到各種因素，本屆傳理學院的「張國興傑出青年傳播人獎」將不頒發紀錄片組奬項。（資料圖片）

港區國安法成立一周年，港府上月突然修訂《電影檢查條例》指引，列明任何影片不應有可能煽動或干犯《港區國安法》罪行的內容。同月第15屆鮮浪潮國際短片節其中一部以反修例運動為背景的短片《執屋》，因未獲發證明書而不能上映，有電影界人士憂日後創作自由受限。



事隔約一個月，浸會大學傳理學院公布，第七屆「張國興傑出青年傳播人獎」將不頒發紀錄片組奬項，校方解釋是「考慮各種因素」。據知，校方正陸續聯絡得獎者，並解釋因疫情，今年將不舉辦實體頒獎禮，轉為郵寄頒獎。

「張國興傑出青年傳播人獎」是浸大傳理學院及校友在2006年成立，希望紀念浸會學院傳理系（現浸大傳理學院）系主任張國興，並透過獎項提倡「唯真為善」及原創精神，目標是提高年輕人在傳播領域的專業水平。獎項每兩年一屆，分為影音製作、評論及新聞三大項，每組設大獎和優異獎，參加者須為30歲或以下的青年傳播人。

而第六屆紀錄片組別由梁天琦為主角的紀錄片《地厚天高》獲得大獎，以梁天琦自2015年初入社運圈，到2016年2月8日晚旺角騷亂、參加立法會補選的經歷。其中梁天琦於參選期間提出的部分口號，如「光復香港，時代革命」等，於2019年修例風波中曾被廣泛引述。政府2020年7月發稿，單方面宣稱「光復香港，時代革命」含有港獨意味，違反《港區國安法》。