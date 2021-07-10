浸大校長衞炳江盼中醫醫院　成本地大學中醫教學及臨床實習場地

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-10 13:51

浸會大學校長衞炳江今日（10日）香港電台《香港家書》中，提到浸大獲政府委任香港首間中醫醫院的營運權，期望中醫院2025年分階段啟用，可助香港發展出完善的中醫藥醫療體系，向港人推廣中醫藥好處，令更多年輕人認識中醫藥歷史和文化。

浸會大學校長衞炳江。（資料圖片）

衞炳江在港台節目《香港家書》中說，爺爺年輕時有志成為中醫師，惟當時正值戰亂，無法圓夢。中醫院將於2025年分階段啟用，衞炳江相信，中醫院可協助香港發展完善中醫藥醫療體系，向港人推廣中醫藥，亦期望令年輕人加深認識源遠流長的中醫藥歷史和文化。 隨著時代發展，他認為中醫藥將傳統智慧及尖端科技兼收並蓄，對人類健康有極大貢獻。

出任香港浸會大學校長的他說，浸大開辦中醫藥學院逾20年，一直在傳承傳統知識基礎上，以現代科學技術發揚中醫藥，對浸大獲香港首間中醫醫院營運權感開心，期望中醫院落成後可提升香港中醫服務水平，更有系統地觀察及了解病人臨床情況，訂定合適治療方案，發揮中醫個人化治療及「中西合壁」的優勢；以及進行研究基地，使用臨床數據為中醫藥科研帶來突破。

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中醫院日後會提供內科、外科、婦科、兒科、骨傷和針灸服務，另提供調理服務，減低病人發病機會。 衞炳江舉例指，慢性腎病病人洗腎次數會愈來愈頻密，且會食慾不振、精神欠佳、皮膚痕癢等，中藥可減輕不適，提升生活質素。

現時香港的中醫學生必須前往內地中醫院實習，而香港中醫醫院啟用後，會成為本地大學的中醫教學及臨床實習場地。衞炳江說，屆時會讓中醫學生在中港兩地實習，在內地學習處理各種奇難雜症。