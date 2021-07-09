包山王黎志偉坐輪椅攀如心廣場紀錄片首映：仲有雙手做到鍾意嘅嘢

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-09 22:23

本港前「包山王」、輪椅攀登運動員黎志偉於今年初攀登荃灣如心廣場，花逾10小時攀升約75層（250米）。紀錄該次攀登活動的紀實式微電影《傲》面世，團隊今（9日）晚舉行首映暨分享會。 黎志偉分享道，當日對攻頂失敗感到很失望，遂在攀登後三天寢食難安。他其後再到如心廣場靜思數小時，方能釋懷。他寄語市民:「接受自己嘅好與壞，呢個先係你，個個人都唔一樣，要多啲同自己溝通。」他亦期望在3年内，攀登比250米更高的大廈，更揚言有意挑戰全港最高的大廈。

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「原來真係好鬼死辛苦」

黎志偉在分享環節稱，他在攀登期間不斷搖頭，「原來真係好鬼死辛苦」，曾產生放棄念頭。不過他在片中提到，「我算係幸運嘅一個，仲有雙手做到我鍾意做嘅嘢，身邊有朋友比我情況更差，一諗到呢度，就會努力爬上去。」

攀升至約75樓時遇上強風，輪椅如海盜船般前後搖晃，繩索打結，身體無法觸碰大廈外牆。黎志偉一度擔心因此亡命，他深深感受到。

生命充滿無常，好多嘢唔係盡100%努力就會做到，都要學識隨逆而安。 輪椅攀登運動員黎志偉

黎志偉期望在3年内，攀登比250米更高的大廈，暫未決定會否重新挑戰如心廣場。（李恩慈攝）

目標3年內再挑戰逾250米高大廈

對於無法登頂，黎志偉坦言很失望，亦覺得「無藉口」，遂在攀登後三天無法睡眠、無法進食。他其後再到如心廣場，望著外牆靜思數小時，方能慢慢釋懷。他寄語市民，「接受自己嘅好與壞，呢個先係你，個個人都唔一樣，要多啲同自己溝通。」

黎志偉期望在3年内，攀登比250米更高的大廈，暫未決定會否重新挑戰如心廣場。他更揚言冀挑戰全港最高的大廈，內心以此為方向，但實際上需要很多支援和救援隊配合，有待商量。

黎志偉鼓勵市民珍惜人生，笑著走過去。（李恩慈攝）

華懋蔡宏興：黎志偉展現獅子山精神

該次攀登活動主題為「沒有牆攀不上」。黎志偉解釋，牆的意思是心理關口，「可能係事業方面，可能係家庭方面，夠唔夠膽攀過去呢？ 」他鼓勵市民珍惜人生，笑著走過難關。

華懋集團行政總裁及執行董事蔡宏興稱，黎志偉憑一雙手和無比堅毅，克服下身限制，打動無數人心，展現獅子山精神。近年香港面對不少困難，正需要志偉的事跡發出正能量。

華懋集團行政總裁及執行董事蔡宏興（左）稱，黎志偉憑一雙手和無比堅毅，克服下身限制，打動無數人心，展現獅子山精神。（李恩慈攝）

黎志偉在約10年前遇上車禍，導致下半身癱瘓。他於今年1月16日挑戰攀登如心廣場，經過逾10小時，攀爬到超過250米。惟他於晚上因遇上時速近50公里的風速，懸空近1小時致體能急速下降，大會終宣布考慮黎志偉的身體狀況後決定中止攀登。