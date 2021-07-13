VTC今年提供1.4萬個學額接2.7萬申請　醫療保健等課程最受歡迎

香港中學文憑考試下周三（21日）放榜，不少考生準備升學之路。職業訓練局（ VTC）今日（13日）公布，今年會開辦逾140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程 ， 當中超過120項為資助課程，合供提供1.4萬個學額，今年已收到2.7萬個報讀申請。部分最受歡迎VTC高級文憑包括醫療保健、西式包餅及糖藝、藥劑科學高級文憑等。



職業訓練局（VTC）今日（13日）公布，今年至今已接到2.7萬個報讀申請，數字與去年大致相若。高級文憑方面 ， 香港專業教育學院（IVE）、 香港知專設計學院（HKDI） 及國際廚藝學院（ICI） 開辦約100個高級文憑課程， 當中超過 90 項為資助課程。部分最受歡迎VTC高級文憑包括醫療保健、西式包餅及糖藝、藥劑科學高級文憑等，以及部分事業發展前景理想的高級文憑課程，包括雲端及數據中心管理高級文憑。另外，今年IVE亦新增運動學及智能科技高級文憑課程，將運動學融入智能科技，從而提升運動表現及康體設施管理效率。

除了高級文憑，香港高等教育科技學院（THEi）亦有開辦「專業為本」的學士學位課程，學生可經由中學聯招（JUPAS）報名，獲取錄的合資格學生可獲每年港幣44,100或76,800元學費資助。學士學位課程中以廣告、營養及健康管理和廚藝及管理最受學生歡迎。

因應疫情 ，VTC今年收生將改以網上形式進行， 申請人毋須親身前往院校。另外，所有獲派學位的學生，必須在7月26日中午12時前於網上辦妥註冊手續。