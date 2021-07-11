DSE｜放榜在即　過來人勉勵應屆考生：出路永遠有「Plan B」

撰文： 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-11 15:06

近年不少中學生因學業壓力而選擇了結自己的生命，抗逆能力被指較低。中學文憑試(DSE)放榜在即，招商局聯同仁愛堂舉辦的「YES 青年快樂人生資助計劃」，希望可以勉勵一眾DSE考生正向面對壓力，快樂地成長。 有已升讀大學的大學生以過來人身份勉勵考生，若放榜成績未如理想，與其責怪自己，不如另覓出路，永遠都有「Plan B」。

招商局．仁愛堂YES青年快樂人生資助計劃向逾1,300名學生提供正向教育。（蕭曉慈攝）

計劃過去兩年走訪了8間中學，向逾1,300名學生提供正向教育培訓，讓大專學生成為「正向領䄂」，帶領仍為中學生的「正向大使」，促進彼此成長。

DSE為每位中學生帶來不同程度的壓力，過分抑壓會帶來反效果。現時就讀大學5年級的正向領袖楊子晴，就以過來人身份分享，認為正面情緒（Positive Emotions）能幫助放榜生轉換原來的心態，避免情緒跌落谷低。她說，假如在放榜後，目標分數未如理想，未能報讀心儀的大學和科目，與其只責怪自己，倒不如選擇另一條出路，指可能其他出路較辛苦，但每人永遠都有「Plan B」。

正向心理學課來年推廣至8所中學

上屆的正向大使、中五的吳仲喬同學亦即將面對DSE考驗，她稱以前不懂處理學業壓力，但在計劃中學習到正向心理學後，現時就算成績沒有達到預期也會懂得自我欣賞，發掘自己的性格強項。

仁愛堂行政總裁方啟良表示，青年快樂人生資助計劃獲熱烈的反饋，來年會增加推廣至8所中學，使正向心理學能更全面地推廣。

參加計劃的學生分享感受。(蕭曉慈攝)

招商局慈善基金會高級項目官員鄧曉琳致辭 。（memoplus圖片）

本港疫情雖然有所緩和，但方啟良認為，如何在「疫」境中成長仍是老師和學生需要重點關注之事，他說，正向心理學能為學生在面對困難前，預防及避免同學因情緒問題而傷害自己，希望政府可與不同機構互相合作，將教育重點工作核心關注年青人的身心發展，令學生不被情緒所控制，傳遞幸福和快樂的信息，以生命影響生命。