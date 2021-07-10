DSE 7.21放榜　考生報定高級文憑：有offer輕鬆晒

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-10 18:29

距離DSE放榜日子尚餘約十日，職業訓練局（VTC）今（10日）舉辦文憑試放榜講座。有等候放榜的同學表示，放榜日子將近，心情難免感到緊張。疫情下改為網上學習，他亦憂慮會影響成績，故已提早報讀VTC廚藝高級文憑，獲得有條件取錄，「有個offer即刻輕鬆咗，唔洗諗（放榜後）撲嚟撲去」。 VTC升學專家亦提醒，家長應在放榜前把握時間，了解不同院校的資訊，盡快預先報名，放榜時可減少徬徨。

職業訓練局（VTC）今（10日）舉辦「與你同行」文憑試放榜講座，由升學專家剖析DSE升學資訊，助同學計劃升學之路。

臨近放榜心情難免緊張 同學：有offer輕鬆晒

正等候放榜的袁同學提到，放榜日子將近，心情難免感到緊張，「越近放榜越諗成績點」，故趁假日與母親到場了解更多升學資訊。他指，自中五起因為疫情，大多時間需要網上學習，花了數個月方適應，都憂慮會影響成績，加上「（放榜安排）有啲特別，唔同以往，想要多啲資訊」。他又透露，自己已提早報讀VTC廚藝高級文憑，獲得有條件取錄，「有個offer即刻輕鬆咗，唔洗諗（放榜後）撲嚟撲去」。

正等候放榜的袁同學提到，放榜日子將近，心情難免感到緊張，「越近放榜越諗成績點」。（歐嘉樂攝）

陪同袁同學到場了解升學資訊的袁媽媽提到，仔仔的表哥同是修讀VTC高級文憑課程，其後到海外就讀銜接學士學位課程，「好幫到佢（表哥）工作發展，所以有諗法（讓仔仔）報讀VTC」。她又笑言，「（仔仔）好鍾意食嘢，想喺廚藝方面發展」，會尊重其意願，亦「盡量唔比壓力佢」。

香港青年協會青協青年工作幹事潘翠紅提醒，若父母不習慣說打氣說話，可嘗試用通訊軟件為子女打氣，「多啲欣賞和鼓勵」。（歐嘉樂攝）

專家提醒家長預先報定高級文憑課程

VTC升學專家Gladys提醒，同學學應該按自己的興趣和能力選科，家長亦應「與子女同行，相信佢哋揀嘅科係按自己興趣而行」，並在放榜前把握時間，了解不同院校的資訊，盡快預先報名，屆時放榜可減少徬徨。

除升學準備外，考生及家長難免對放榜結果感到緊張。香港青年協會青協青年工作幹事潘翠紅提醒，若父母不習慣說打氣說話，可嘗試用通訊軟件為子女打氣，「多啲欣賞和鼓勵」。考評局日前表示，今年會試行以短訊方式，讓考生查看其成績。潘提醒學生，有需要可回校提取成績單正本，並在放榜預先進行叩門計劃，做足兩手準備。

職業訓練局（VTC）提供多元化升學途徑，將於2021/22學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程。當中包括IVE人工智能及機械人學高級文憑、網絡安全高級文憑、數據科學及分析高級文憑，以及多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑等，同學可以按興趣及能力自選不同程度的課程。有興趣的同學可到「VTC中六入學申請平台」報讀心儀學科。