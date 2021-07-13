強制檢測｜移居澳洲確診男到訪4餐廳、2體檢中心須再次檢測

早前衞生防護中心接獲澳洲衛生當局通報，一名52歲港人抵達澳洲三後確診，並驗出L452R變種病毒。食物及衞生今日（13日）公布，他曾到訪的六個指明地方需要再次進行檢測，當中包括4間餐廳及2間體檢中心。



另外將軍澳富康花園德寶國際幼兒園爆發流感及上呼吸道感染個案，亦被納入今日的強檢公告。



52歲港男移民澳洲後確診，他在香港曾到過的6處地方，今日納入強檢通告，需要再次檢測。任何在6月23日下午6時至10時曾身處圓方2樓2132號舖頭pho.dle.bar、6月25日中午12時至下午6時身處豉油街鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳的人士、6月25日下午6時至下午10時身處深水埗石硤尾街 1 號地下 B-C 號鋪愛文生、及6月23日中午12時至6是曾身處K11 Musea的鏞鏞．藝嚐館的人士，需要在7月15日或之前接受檢測。

受檢人士如果在7月11日至7月13日已經檢測，則被視為已經遵從強檢公告規定；即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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他還到訪兩間體檢中心，任何6月23日中午4時至下午6時或6月25日中午12時至下午6是曾身處九龍佐敦彌敦道 241-243號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司的人士，或6月24日上午10是至中午12時曾身處香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司 的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月15日或之前接受檢測。

將軍澳富康花園德寶國際幼兒園須強檢

另外，將軍澳富康花園德寶國際幼兒園爆發流感及上呼吸道感染，6月30日至7月13日曾到訪超過2小時的人士需要在7月15日之前檢測。如果在7月11日至13日之間已經檢測，可獲視為已經遵從強檢公告。