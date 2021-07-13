醫健通可顯示疫苗接種二維碼　食環署提醒使用者更新程式

食物環境衞生署發言人今日（13日）表示，因應「醫健通」流動應用程式可顯示新冠疫苗接種紀錄二維碼，食環署已相應更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，以供使用者讀取載於「醫健通」應用程式上的二維碼。而599F章下指明的處所負責人，須使用政府提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客載有本地新冠疫苗接種紀錄的二維碼。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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醫健通可以保存電子接種紀錄 16歲以下亦可便捷申請醫健通

政府進一步優化電子健康紀錄互通系統（醫健通）的參與流程和醫健通eHealth手機程式功能，除了提供紙本紀錄外，市民的新冠疫苗接種紀錄亦會以電子方式儲存。

另外16歲以下人士亦可透過接種疫苗參與醫健通，家長或監護人只需在網上為他們遞交申請，並於他們接種疫苗時出示申請確認書列印本及身份證文件正本，便可以參與。其後家長或監護人便可以在醫健通eHealth手機程式查閲子女的新冠疫苗接種紀錄。

處所負責人需更新軟件

另外，處所負責人須更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式（Android流動裝置為3.8.1版本、iOS流動裝置為3.9版本），方可讀取載於「醫健通」流動應用程式上的新冠疫苗接種紀錄二維碼。食環署亦已在「疫苗氣泡」專題網頁更新相關資訊。」

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的現行指明及指示，處所負責人須使用政府提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客載有本地新冠疫苗接種紀錄的二維碼，政府並不接受使用其他掃描器或目測本地疫苗接種紀錄等方式。如為香港以外地區接種新冠疫苗的顧客，則須使用指定表格向處所負責人作出申報。

為減低2019冠狀病毒病傳播的風險，發言人呼籲各處所負責人及市民切勿鬆懈，繼續同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，並持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。