據了解，女歌手谷婭溦昨日（12日）在馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，護士將空針插入其手臂，在注射前發現並立即抽出針咀，及後谷婭溦因不適被送院。谷婭溦昨晚在其社交媒體instagram帳戶表示，要「喝個湯壓壓驚」。
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消息指，谷婭溦被送往威爾斯親王醫院後，向院方反映自己暈眩乏力，檢查結果顯示她各項指數均正常，亦沒有空氣被注入體內，現已出院。《香港01》已就事件向醫管局查詢。
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呼吸科專科醫生梁子超接受訪問時表示，如果是未抽到藥，僅僅是打入生理鹽水，就不會有風險。而若是空氣，梁則表示需要分情況——空氣進入肌肉就不會有風險，但是如果不小心打到血管裡面，氣泡在靜脈內流動，會形成血管堵塞，隨後進入肺部，有機會傷害到肺部組織。不過他強調，無論是復必泰還是科興，兩種針的劑量都很小，一般情況不會出問題。
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