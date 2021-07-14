消委會｜9款水油混合卸妝液評最佳　價格差3倍　水性卸妝液表現差

消委會測試市面上40款不同類型的卸妝液，卸走防水防油黑色眼線液，測試結果顯示水油混合性卸妝液樣本的整體卸妝效能較佳，19款樣本的平均卸妝效能指數為77.9，當中9款獲5星總評，包括HELENA RUBINSTEIN、VICHY Laboratoires、CLINIQUE、MAYBELLINE New York、La Roche-Posay、BOBBI BROWN、LANCÔME Paris、MUJI、SHISEIDO。其餘10餘都獲最少4星，惟售價可相差超過3倍，而部分價格較高的樣本表現只屬一般，消委會指印證這類產品的價格與質素，並無直接關係。

至於10款油性卸妝液卸妝表現參差，平均卸妝效能指數為53，僅得1款獲5星總評。11款水性卸妝液樣「大部分未如理想」，平均卸妝效能指數為10.1。另外，測試發現當中2款樣本含可致敏防腐劑。



消委會測試市面上40款不同類型的卸妝液。（消委會提供）

今次測試涵蓋40款不同類型的卸妝產品，當中包括19款水油混合性（dual base）卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液。樣本主要購自個人護理連鎖店、百貨公司、化妝品零售店等，每款售價由$48至$355，容量由50毫升至400毫升不等，即每毫升售價則由$0.26至$3.00，相差超過10倍。有部分樣本標榜為「免沖洗」。測試項目包括檢測樣本的防腐劑含量、卸妝效能、標籤資料和產品品牌是否提供產品包裝環保回收服務。

測試卸走防水防油黑色眼線液

消委會指由於現時國際未有專為卸妝產品的效能訂下測試標準或要求，故參考內地和歐盟化妝品效能測試的行業準則、研究文獻等，模擬一般眼部卸妝程序，主要是在10位亞洲裔試用者的手部皮膚3cmX3cm面積作測試區域，塗上18微升的防水防油的黑色眼線液，待眼線液完全乾涸後，利用皮膚顏色測試儀測量被眼線液覆蓋的皮膚顏色。

然後利用沾有5毫升卸妝產品樣本的化妝棉抹拭，再先後用沾了清水的化妝棉，和另一塊乾的化妝棉去抹拭該測試區域，最後再測量皮膚顏色。另外，亦會利用清水代替卸妝產品樣本作為對照測試。每款樣本在10位試用者測試當中取平均值計算。

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HELENA RUBINSTEIN、MUJI產品評分均最佳 價格差異大

測試結果顯示，測試的19款水油混合性卸妝液，當中有9款獲總評五星，包括HELENA RUBINSTEIN、VICHY Laboratoires、CLINIQUE、MAYBELLINE New York、La Roche-Posay、BOBBI BROWN、LANCÔME Paris、MUJI、SHISEIDO。

當中最貴是聲稱法國出產的HELENA RUBINSTEIN，零售價約$330，即每毫升大約售價$2.64，卸妝效能指數最高分達86.5。最便宜是來自日本的MUJI，零售價約$68，即每毫升大約售價$0.62，卸妝效能指數達84.9。

消委會指出，測試結果顯示19 款水油混合性卸妝液在卸妝效能的整體表現較佳，VICHY Laboratoires和CLINIQUE的卸妝效能指數均亦達85以上，分別為85.5和85.8，另有5款樣本卸妝效能指數達80以上，除MUJI，包括MAYBELLINE New York、La Roche-Posay、BOBBI BROWN、Bioré，卸妝表現「相當不俗」。

9款混合性卸妝液獲總評5星



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10款混合性卸妝液獲總評4-4.5星



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另外，10款油性卸妝液及11款水性卸妝液，各僅得1款獲總評五星，分別是LANEIGE的卸妝效能指數獲73.3，及MAKE UP FOR EVER卸妝效能指數獲為76.2。

另外2款分別獲總評5星



8款水性卸妝液樣效能超低分

消委會指出，油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，兩款樣本包括「Aesop」和「SABON」較為遜色，卸妝效能指數分別為24.3和12.8。水性卸妝液樣大部分未如理想，8款樣本的卸妝效能指數全部低於5。最低分是Embryolisse Laboratoi的清爽紓緩卸，卸妝效能指數只有0.8；bareMinerals的礦物卸妝及PHYSIOGEL的抗敏卸妝潔虜水，卸妝效能指數均只有1。

經測試的10款油性卸妝液



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經測試的11款水性卸妝液



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40款樣本不含MIT或CMIT類防腐劑

另外，測試參考內地《化妝品安全技術規範》及歐盟《化妝品法規》，進行兩類防腐劑測試，包括「甲基異噻唑啉酮 （MIT）/甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）」，及「羥基苯甲酸酯（Parabens）」。消委會表示，全部樣本均沒有檢出MIT或CMIT，測試結果令人滿意。測試結果顯示只有2款樣本包括Bioré和CHANEL BEAUTÉ分別檢出0.10%和0.14% methylparaben，均符合內地和歐盟的要求。全部樣本均沒有檢出ethylparaben和propylparaben。