消委會｜測40款牛奶　一款日本品牌蛋白質含量低標準三成

牛奶的營養豐富，不少人都有喝牛奶的習慣。消費者委員會測試40款牛奶及牛奶飲品發現，鈣含量最高的樣本為子母高鈣較低脂牛奶飲品，飲用1份食用分量攝入約538毫克鈣；鈣含量最低的樣本為明治CP-meiji 新鮮牛奶飲品，飲用食用分量攝入約235毫克鈣，兩者鈣攝取量相差近1.3倍。

另外，調查指蛋白質含量最高的樣本為雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品，每100毫升含4.5克蛋白質；蛋白質含量最低的樣本仍為明治CP-meiji，只得2.1克，未達「蛋白質來源」食物的要求，含量更較其包裝標示值少30%。



消委會測試40款牛奶及牛奶飲品，當中26款樣本經超高温處理，14款經巴士德消毒，售價約由6.9元至67.9元。測試顯示，各樣本的衞生程度令人滿意，有關營養含量的聲稱，例如「高鈣」、「低脂」或「脫脂」等，亦符合相關要求。另外，測試中僅一款經巴士德消毒法的樣本檢出20個細菌菌落，全部經巴士德消毒法的樣本均符合標準。而經超高溫處理的樣本，全部亦取得最高的5星。

在蛋白質方面，子母高鈣較低脂牛奶飲品及明治CP-meiji新鮮牛奶飲品，每100毫升的蛋白質含量分別只有2.5克及2.1克，未符合「蛋白質來源」聲稱的要求（每100毫升3克）。當中明治CP-meiji包裝上附有「含蛋白質」的營養素含量聲稱，但實施上含量比其包裝標示值少30%，超出規管容忍限。

消費者委員會測試40款牛奶及牛奶飲品。（消委會圖片）

在鈣質方面，有13款的鈣含量達到「高鈣」食物的水平，即100毫升中含不少於120毫克鈣。當中鈣含量最高的樣本為子母牌，每100毫升含239毫克鈣，一份食用分量即攝入約538毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量800毫克的67%。鈣含量最低的樣本為明治，每100毫升含99.4毫克鈣，一份食用分量攝入約235毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量的29%。

綜觀各類別的樣本，高鈣牛奶飲品類別的平均鈣含量較其他類別樣本的平均鈣含量高逾50%。而M&S Food英國全脂奶的鈣含量未達到標示「高鈣」聲稱的要求，消委會指已轉交食安中心跟進。

牛奶的營養豐富，不少人都有喝牛奶的習慣。（資料圖片）

在總脂肪方面，測試結果顯示，全脂牛奶類別樣本的總脂肪含量介乎每100毫升3.4克至4.3克，全部都符合奶脂不得少於3.25%的要求；而全部脫脂牛奶類別樣本均沒有檢出脂肪。然而兩款日本牛奶樣本北海道日高乳業北海道富良野特選3.7牛乳，以及Kumiai Dairies北海道特選3.6牛乳分別標示為「特選3.6」及「特選3.7」，代表聲稱牛奶中的脂肪比例；惟樣本檢出的總脂肪含量分別為每100毫升4.0克及4.2克，比全脂牛奶類別樣本的平均值高8.1%及13.5%。

消委會建議選購及飲用牛奶及牛奶飲品時，小心查看包裝是否完整及有否滲漏，看清楚包裝上的產品描述等；成人及長者可選擇低脂或脫脂的高鈣牛奶或牛奶飲品，至於長期病患者及有特別營養需要的人士，飲用前應先諮詢醫生及營養師的意見。