光城者案｜3男女涉串謀策劃恐怖活動　女被告仍在院未上庭

警方早前透露組織「光城者」疑策劃放署爆炸品，國安處在本月內拘捕多人，早前已有3名學生被控，再有兩男1女被告涉串謀策劃恐怖活動罪，今(14日)在西九龍法院提堂。其中18歲中六女生因仍留院未能應訊，餘下兩名男被告，包括一名15歲男生暫時毋須答辯，案件押後至9月1日再提訊，以讓警方作進一步調查，到時會與另一案一併處理。兩名男被告期間須還柙。



三名被告：郭文希（18歲，女，中六學生）、陳凱亮（24歲，司機）及15歲中四男生，他們同被控一項串謀恐怖活動罪，指他們於 2021 年 6 月 6 日至 7 月 5 日，在港串謀何裕泓、歐文、一名15歲學生及其他人脅逼中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張、組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

控方透露，女被告郭文希本月5日被警方拘捕，之後獲准保釋，但其擔保昨日被取消，郭稱不適被送院治療，今天稍後或能上庭。但裁判官仍暫定新在本月16日或以前上庭提訊。

國安處早前指組織「光城者」企圖策劃恐怖襲擊，並疑在今年6月在尖沙咀租用賓館單位作步處。國安處早前已拘捕5男4女，年齡介乎介乎15至39歲，包括疑提供資金的人士，另於本周一再拘捕4男1女，年齡介乎15到37歲，包括3名未成年中學生。

案件編號：WKCC2768/2021