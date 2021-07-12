01消息．光城者案｜新金主曝光！付款數萬元予中學生放炸彈

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-12 16:46

組織「光城者」被指串謀策劃恐怖活動案涉及更多人被捕。警方國安處今日（12日）再拘捕5人，令同案被捕人數增至14人。消息稱被捕的5人，包括物業管理公司經理、地盤工及3名學生，其中該名物業管理公司經理任職大集團，是繼早前被捕疑是其中一名「金主」、浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅後，另一同案懷疑金主，涉支付款項數萬元，給予被捕學生放炸彈。

最新被捕的5人包括四男一女（介乎15至37歲），涉嫌「串謀策劃恐怖活動罪」，違反《香港國安法》第24條。《香港01》接獲可靠消息稱，被捕5人中，一人為37歲物業管理公司經理，任職大集團旗下物業管理公司，疑是同案另一名金主，提供數萬元款項，用作給予同被捕2名中學生，去放置炸彈。

3名被捕學生，年齡分別只有15歲、17歲及19歲，其中兩人疑收錢放炸彈，其餘一人相信亦懷疑是金主。至於其餘被捕的一人，為28歲地盤工，疑在案中負責協助購買爆炸物料。

浸大公關杜倚獅早前被捕

今次是警方國安處繼本月5日拘捕9名男女後，涉「光城者」疑串謀策劃恐怖活動案中再有人被捕，同案被捕人數至今增至14人。先前被捕的包括疑是其中一名金主的浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，以及其任職中學女職員的妻子。

至於早前被捕9人中，3名中學男學生已被控以《港區國安法》的「串謀恐怖活動罪」，案件上周（7日）在西九龍裁判法院提堂，他們被拒保釋，案件押後至本年9月1日再訊。其餘被捕男女獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。