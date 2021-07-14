消委會｜虛擬銀行不設支票存入　3間不設提款　活期存款利率參差

香港現時有8間獲發牌的虛擬銀行，消委會提醒，虛擬銀行因不設分行，所以暫時都不設以支票存入服務，惟全部虛擬銀行都接受轉數快實時存入或轉出存款，如個別虛擬銀行未有提供扣帳卡亦未提供「無卡提款」服務，帳戶持有人須先把資金轉帳至其他銀行帳戶才能提取款項。另外，只有5間虛擬銀行提供現金提款服務，當中2間設「無卡提款」，各自有每日提款上限，餘下3間暫時不提供提款服務。消委會調查發現，各虛擬銀行都提供港元活期存款，但利率參差。



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虛擬銀行未能提供支票、投資服務

消委會提醒，虛擬銀行於成立初期普遍只提供存款、定期存款、本地轉帳等基本銀行服務，部分虛擬銀行亦有提供扣帳卡、信用卡、外幣兌換及貸款等服務，但暫時未能提供支票、按揭、投資等服務。

轉數快存入普遍不收費

虛擬銀行因不設分行，所以大部份暫時都不設現金或以支票/本票存入的服務，帳戶持有人現時只能透過轉帳把資金存入虛擬銀行帳戶。全部虛擬銀行都接受轉數快實時存入或轉出存款，虛擬銀行普遍不收取費用及不設存款上限。

3間暫不提供提款服務

虛擬銀行中有5間提供現金提款服務， 其中Mox、匯立、眾安提供實體扣帳卡或信用卡，帳戶持有人可憑卡經自動櫃員機提款。各自有每日提款上限，分別Mox、匯立為2萬港元，眾安為5萬港元，眾安提款收費會視乎自動櫃員機所屬網絡。Livi、平安壹賬通提供「無卡提款」，在指定自動櫃員機，憑流動應用程式提款，不另收費。

天星、螞蟻、富融銀行（#3），暫時不提供提款服務。天星、螞蟻、富融銀行（#3），暫時不提供提款服務。如未有提供扣帳卡亦未提供「無卡提款」服務，帳戶持有人須先把資金轉帳至其他銀行帳戶才能提取款項。

活期存款利率參差 4間可定期存款

消委會調查指，各虛擬銀行都提供港元活期存款。天星提供的港元活期存款利率最高，為年利率3.6%，惟只適用於指定期限內成功開戶的新客戶，如開戶後首3個月的首2萬港元存款，3個月後的存款利率則為1.2%。

其餘虛擬銀行則視乎存款額，提供介乎0.001%至2%的存款利率，當中富融、匯立不論存款額，劃一提供0.1%港元活期存款年利率，Mox向首50萬港元存款提供0.65%存款年利率， 惟以上款額存款不獲利息。

只有3間包括天星、富融及眾安，同時提供人民幣及美元活期存款。各銀行的派息頻率不同，除螞蟻「存款寶」及Mox會每日派息，餘下虛擬銀行的活期存款均是每月派息。

4間提供定期存款的虛擬銀行，因應存款額而提供不同年利率。3間包括眾安、富融、天星，都有提供港元、人民幣及美元定期存款服務。匯立只提供港元定期存款，並視乎參與人數愈多，年利率愈高。眾安會就提前提取定期存款，收取最低200港元的費用。

定期存款、消費回贈優惠多「期間限定」

消委會提醒，不論虛擬銀行或傳統銀行，不時會提供較高的活期或定期存款優惠來吸引新客戶或新資金，但需注意優惠一般只適用於指定期間，過後的利率或會有所轉變，客戶亦需符合指定條件。另外，部分銀行亦有推出消費回贈優惠，同樣地普遍為「期間限定」，提醒有意開戶人士不宜純粹基於存款或消費回贈等優惠而決定開立帳戶。

終止帳戶須通知銀行客戶服務

由於現時趨勢依靠手機電話理財，消委會提醒，應好好保管流動電話及不時更新流動電話的操作及保安系統，提防電腦病毒或黑客攻擊。若要終止虛擬銀行帳戶並非單單移除流動電話裏的應用程式，帳戶持有人應先把存款轉走，並下載帳戶的電子結單或通知作紀錄，再通知虛擬銀行客戶服務安排終止帳戶，而相關手續亦不設收費。