消委會｜基因測試可靠性存疑　結果或模棱兩可　專家籲尋專業意見

近年消費者對健康日益重視，不少人希望借嶄新檢測技術，預視身體各種毛病，及早治療。消委會派員以一般顧客身分，向提供基因測試服務的公司查詢，發現不少公司提供的基因測試，至今仍有待臨床研究結果證明其可靠性，檢測結果存疑。

有專家則指，預測性測試的結果有可能是「模棱兩可」或「意義不明」，亦有機會出現「假陽性」或「假陰性」，測試亦必須由遺傳諮詢顧問或主診醫生提供遺傳諮詢和在醫生臨床督導下進行。消委會提醒消費者在進行這類檢測前，必須尋求專業醫護人員的意見，再決定是否接受檢測，以免繳付大筆檢測費之餘，出現誤診。



近年消費者對健康日益重視，不少人希望借嶄新檢測技術，預視身體各種毛病，及早治療。（資料圖片／羅國輝攝）

癌症為本港疾病的頭號殺手，現時基因測試在癌症應用上可分為兩類：一是透過研究癌細胞的分子變化來診斷和治療癌症，稱為伴隨式診斷；二是預測患癌風險，當中遺傳性腫瘤基因檢測是其中一種。

香港醫學會代表臨床腫瘤科醫生區兆基指，這類遺傳傾向測試，較適合家族中有病史的人士。他又認為，有些遺傳性癌症基因測試，借分析存在於血液或尿液等不同體液是否帶有癌細胞基因變異的訊號，並不適用於所有種類的癌症；對於部份種類的癌症指標性有限、意義不大，例如用於檢測乳癌的靈敏性相對較低。

近年消費者對健康日益重視，不少人希望借嶄新檢測技術，預視身體各種毛病，及早治療。（資料圖片／張浩維攝）

有公司表明測試結果非醫療報告

調查亦發現有測試服務公司聲稱能檢測多達500個與癌症相關的基因，並且按不同基因組合收費。部分公司更表明，即使沒有醫生轉介，亦可安排專業人員為客戶分析報告內容，以及建議進行測試的項目；亦有公司表示，其測試結果並非醫療報告。

消委會提醒消費者，檢測前後均須由主診腫瘤科醫生提供專業意見，並應在醫生臨床督導下進行，確保基因組合的覆蓋範圍與治療計劃相符，以免浪費金錢。此外，有家族病史的較高風險人士，更須全面討論後才決定是否測試，以確保測試的益處大於可能出現的焦慮或甚至被歧視的情況。

不能單憑兒童基因測試判斷胎兒是否患有自閉症

對於坊間出現針對兒童基因測試服務，就着天賦、行為、性格及自閉症傾向等方面提供檢測服務，有些甚至明言年齡低至0歲嬰兒已可接受檢測。消委會提醒，儘管基因對天賦、行為和性格等都有一定的影響，惟不能單憑基因測試結果便預測兒童未來的發展和成長，因為後天環境，包括家庭培育、社會文化、教育質素等，對兒童日後的發展也很重要。孕婦更加不應以簡單的基因測試來判斷胎兒是否患有自閉症，甚至以此決定是否墮胎，做法危險。